TOMMI EGO live!

TOMMI Torna LIVE per tante Serate Punk Rock da non perdere. Lacete visto con Pornoriviste, Gli Sbirri, Tommi e gli Onesti Cittadini ed ora come Tommi E.G.O.

Progetto nato dall’evoluzione artistica di Tommi e gli Onesti Cittadini, band nata nel 2006 e attiva per oltre quindici anni nella scena italiana. Dal punk-rock degli esordi, il progetto ha attraversato varie fasi musicali, pubblicando album come Un mondo di avventure (2006), Tommi e gli Onesti Cittadini (2010), Uno ad Uno (2014) e Mind Kontrol Ultra (2017).

Negli anni la band ha affinato il proprio linguaggio sonoro, introducendo influenze elettroniche e cantautorali. Nel 2023 avviene la trasformazione definitiva: nasce Tommi E.G.O., un progetto più maturo e personale, che segna una nuova direzione stilistica. Il debutto della nuova identità arriva con l’EP Vita Selvaggia, sette brani che raccontano un immaginario più intimo, istintivo e contemporaneo.

Tra i singoli più noti spiccano Doccia e Amica Tossica, che consolidano il nuovo corso artistico. La band mantiene un approccio energico e diretto, combinando radici rock con sperimentazioni moderne. Tommi E.G.O. oggi si presenta come un progetto in continua evoluzione, capace di rinnovarsi senza perdere autenticità.Il suo percorso racconta la storia di un artista che ha attraversato generi e generazioni,restando sempre fedele alla propria identità. La nuova fase segna l’inizio di un capitolo più libero, consapevole e ambizioso. Seguilo sulle sue Pagine Social e scopri quando sarà bella Tua Città