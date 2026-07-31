Tony Sly Day: il ricordo di uno dei più grandi songwriter

Ricordiamo Tony Sly, indimenticabile voce e anima dei No Use for a Name, scomparso improvvisamente nel 2012 a soli 41 anni.

A distanza di tanti anni, il vuoto lasciato da Tony è ancora evidente. Non solo per ciò che ha rappresentato con i No Use for a Name, ma per il suo modo unico di scrivere canzoni: sincere, malinconiche, ironiche quando serviva, capaci di parlare di crescita, famiglia, amicizia e fragilità senza mai perdere l’energia del punk rock.

Anche quest’anno Punkadeka vuole ricordare Tony, condividiamo due video:

Il primo documenta l’ultima esibizione dei No Use for a Name, registrata al Rockfest in Canada: un documento prezioso che immortala gli ultimi istanti sul palco di una band che ha segnato intere generazioni.

Il secondo è ancora più emozionante. Si tratta dell’ultima apparizione di Tony Sly su un palco (2 giorni prima della sua scomparsa), al fianco dell’amico Joey Cape dei Lagwagon. Insieme eseguono una versione acustica di “Linoleum” dei NOFX, in un duetto essenziale e intenso che, col senno di poi, assume un significato ancora più profondo.

Il Punk Rock Museum di Las Vegas dedica il 31 luglio al Tony Sly Day, una ricorrenza ufficiale che riunisce amici, musicisti e fan per celebrare la sua musica e la sua eredità.

L’edizione di quest’anno prevede una mostra temporanea con oggetti personali messi a disposizione dalla famiglia Sly, la pubblicazione del nuovo “Bedroom Recordings #2”, una raccolta di demo inediti pubblicata dall’etichetta del museo, oltre a una serata speciale con Ed Gregor (No Use for a Name), Brian Wahlstrom e Jon Snodgrass, tra canzoni, racconti e ricordi condivisi. I partecipanti potranno inoltre esibirsi interpretando i brani di Tony insieme ai suoi amici musicisti, in una celebrazione che mette al centro proprio quello spirito di condivisione che lo ha sempre contraddistinto.

Ci sono artisti che lasciano grandi dischi e altri che lasciano un segno nelle persone. Tony Sly è riuscito a fare entrambe le cose.

Oggi, come ogni 31 luglio, alziamo il volume, rimettiamo sul piatto Leche Con Carne, Making Friends, More Betterness! o uno dei suoi dischi solisti e lo ricordiamo nel modo migliore possibile: ascoltando le sue canzoni.

Ciao Tony. Grazie per tutto.