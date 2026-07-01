Tony Sly: in arrivo “Bedroom Recordings #2” con demo inediti

L’eredità musicale di Tony Sly continua con l’annuncio di “Bedroom Recordings #2”, una nuova raccolta di demo inediti che sarà pubblicata in vinile il 31 luglio dall’etichetta TPRM ODs del Punk Rock Museum.
L’album raccoglie registrazioni mai pubblicate in precedenza, tra cui versioni demo di brani scritti sia con i No Use For A Name sia durante la carriera solista di Sly.
L’uscita coinciderà con il Second Annual Tony Sly Day, la giornata dedicata alla memoria del musicista che si terrà il 31 luglio al Punk Rock Museum di Las Vegas. Per l’occasione sarà allestita anche una mostra temporanea con oggetti personali e memorabilia selezionati dalla famiglia di Tony Sly, per celebrare il suo contributo alla storia del punk rock.
La giornata si concluderà con un evento speciale dedicato alla sua musica: Ed Gregor (No Use For A Name), Brian Wahlstrom e Jon Snodgrass (Scorpios) guideranno un tour del Punk Rock Museum prima di esibirsi in un live acustico al Three Star Punk Bar, alternando brani e racconti legati a Tony Sly.