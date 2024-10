Too Punk to Die Vol. 1 – Gli Ultimi + guests – Live @ Cueva Rock, Cagliari

Too Punk to Die: il 23 novembre sul palco della Cueva Rock va in scena il festival targato Cool Kids Music e Kattive Maniere!

Cagliari, 10 ottobre 2024 – Il 23 novembre, la Cueva Rock ospiterà la prima edizione del festival “Too Punk to Die”, creatura nata dall’unione delle forze di Cool Kids Music e Kattive Maniere, che promette di portare sul palco del live club le sonorità autentiche del punk nelle sue diverse sfaccettature.

Headliner della serata Gli Ultimi, storica band Oi! di Roma, nota anche ai meno avvezzi al genere per essere presenti nella colonna sonora della serie “Strappare Lungo i Bordi” di Zerocalcare con la loro “Un Battito Ancora”. Questa per loro non sarà la prima volta sull’Isola e come al solito porteranno sul palco un perfetto connubio lotta di classe, muri di chitarre e melodie travolgenti. A scaldare il pubblico ci penseranno le band locali The Moo-Rays, Tv

Shock, I Debiti Coi Pusher e Streamy Combo. Veterani e volti nuovi di una scena musicale cagliaritana che dimostra di essere ancora viva e pulsante, pronta a far sentire la propria voce.

L’evento è organizzato da Cool Kids Music e Kattive Maniere. I primi sono un collettivo che, nonostante la sua recente formazione, ha già dimostrato una straordinaria capacità di creare eventi di successo e di promuovere la musica dal vivo a Cagliari. I secondi rappresentano un punto di riferimento nell’organizzazione di eventi tra Cagliari e hinterland che ha saputo tenere viva la scena musicale anche nei suoi periodi più cupi. Hanno già collaborato insieme attirando l’attenzione di artisti e pubblico. “Too Punk to Die” sarà quindi un appuntamento da

non perdere.

I biglietti possono essere acquistati in prevendita online, sul sito della Cueva Rock (https://ticketcuevarock.bigcartel.com/product/too-punk-to-die). In formato fisico saranno disponibili presso l’OFF! Street Corner, Jailbreak Tattoos e il Bodie Art vol.2, o scrivendo una mail all’indirizzo [email protected]. Il prezzo sarà 15€ dal 14 ottobre al 20 novembre (ai biglietti acquistati online saranno applicati i diritti di prevendita di 1,50€). Il prezzo dei biglietti alla porta sarà invece 18€.

Per ulteriori informazioni, contatti e aggiornamenti segui le pagine social di Cool Kids Music e Kattive Maniere, scrivi alla mail [email protected], o iscriviti al canale Telegram di Cool Kids

Unisciti a noi: “Too Punk to Die” sta per arrivare!

Cool Kids Music Agency

Mail: [email protected]

IG: https://www.instagram.com/_cool.kids.music_

FB: https://www.facebook.com/CoolKidsMusicSardinia

Telegram: https://tinyurl.com/CoolKidsTelegram

Kattive Maniere

IG: https://www.instagram.com/kattivemaniere_rex/

FB: https://www.facebook.com/p/Kattivemaniere-100085471440380