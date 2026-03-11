Torino: Fluxus e HypNOgeO al Bandito Fest a sostegno di Radio Bandito

Sabato 14 marzo 2026 prosegue a Torino il Bandito Fest, rassegna benefit organizzata a sostegno di Radio Bandito. La serata vedrà sul palco due progetti della scena indipendente: Fluxus e HypNOgeO.

I Fluxus nascono a Torino nel 1991 e nel corso degli anni sono diventati una band di culto dell’underground italiano. Con un percorso irregolare ma mai realmente interrotto, hanno pubblicato diversi lavori tra album, ristampe e materiali recuperati nel tempo. Il gruppo si definisce un “collettivo musicale autodisorganizzato” e propone un suono compatto e oscuro, accompagnato da testi in italiano diretti e spesso caustici.

L’attuale formazione è composta da Franz Goria (voce e chitarra elettrica), Luca Pastore (chitarra), Roberto Rabellino (batteria), Fabio Lombardo (chitarra elettrica) e Livio Zanellato (basso elettrico).

Ad aprire la serata saranno gli HypNOgeO, progetto che riunisce musicisti provenienti da esperienze diverse tra metal, hardcore, indie e hip hop: Valerio Alessio (già in PETROL, TECHROME e C.O.V.), Fabio Conte (Quaderno Rosso), Sergio Galofaro (ex O.I.D. ed ex Macello Comunale) e il freestyler Fede Barazza (ex MPC Crew).

L’appuntamento è presso El Barrio. Apertura porte alle 21.00 con ingresso a sottoscrizione. L’evento sarà trasmesso anche in diretta streaming sul sito di Radio Bandito.