Torna GOTAMA FEST! Vol.4

LAPPESO

Dalla Brianza con tre album alle spalle, suoni enormi e live intensi per la band formata da componenti di DeCrew, Goran D.Sanchez e il Cubo di Rubik Monocromo. Pezzi semplici e diretti dalle strutture compatte, un muro di suoni che non concede scampo e nessun cliche? di genere per un un Hardcore e un Post-Hc d’autore che affonda le sue radici nella scena di Sacramento. Meno velocita? e piu? volume: il loro motto e? “Play Slow, Beat Hard!” e “Nero” e? la loro ultima fatica discografica.BUSCEMI’S EYES

I quattro veterani della scena Punk lombarda tornano al Gotama Fest per riprendere il tour di “Movie- Core”, il loro ultimo cinematografico album che fonde le sonorita? del Punk e le atmosfere di vecchi film girati su pellicola. Tra gli Zeke e Tarantino, Tra i Black Flag e i Fratelli Cohen con la loro miscela esplosiva a base di Cinema, Hc e Rock’n’Roll malsano. Uno show frenetico che unisce aggressivita? sonora e immagini cinematografiche, trascinandoci in un viaggio colmo di tragicita? e ironia offerto da componenti di band come Discomostro, Disordine, Sottopressione, Zheros e LeMartire.

Freschi di pubblicazione del loro nuovissimo album “Zero Sum Game” , il trio Skate Punk impegnato in un lungo tour tra l’Italia e l’Europa fa tappa nella loro citta? proprio in questa occasione! Dopo il loro ultimo EP “Go Round The Bend” e una lunga serie di date che li ha portati fino al Sud Est Asiatico, i 3 local heroes di questa edizione si sono impegnati nella stesura e registrazione di un nuovo full lenght dove dimostrano di aver ulteriormente affinato la loro formula e consolidato il loro marchio di fabbrica, aggiungendo al loro repertorio 11 tracce fatte di un HC melodico personale e di qualita?.In procinto di pubblicare il loro nuovo materiale, I Crimson Ghost si manifestano ancora al Gotama Fest per darci un assaggio dal vivo della loro prossima terrificante opera e suonarci dei pezzi ormai cult dai loro precedenti lavori. La formazione bergamasca dalla voce femminile e le piu? svariate influenze Hard & Heavy, e? pronta a riportarci nelle atmosfere e negli scenari preferiti dai cultori del genere Horror a suon di riff punk, metal e stoner, base per melodie da sing along e head banging, senza dimenticarsi del mostruoso lato scenico. Lasciatevi spaventare!

BRACA & THE OSS

Il treno dei Braca & The Oss e? ancora in viaggio e diretto ancora una volta sul palco del Gotama Fest per ri-portare il Blues del Delta, il Punk del Tamigi, il Rock’n’Roll di Memphis e il Garage dell’underground come solo loro sanno fare: con il gain alzato, il piede sull’acceleratore e un carico di energia incontenibile.

THE BLACKHOLES

Per la prima volta al Gotama Fest, dritto dalle profondita? dello spazio inesplorato, il puro PunkRock dei The Blackholes: testi sci-fi, velocita? da onde gravitazionali e melodie fantascientifiche. Dopo l’EP di debutto “Dark Matters”, gli astronauti del Punk bergamasco sono tornati al Gotama Studio per la registrazioni di altri nuovi brani… e? ancora ignota la data della loro pubblicazione su questo pianeta, ma forse potrete captare qualcosa quando i Blackholes atterreranno sul questo palco.