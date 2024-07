Torna il BORGO PUNK EXPLOSION! Fuori la line-up della seconda edizione

Sabato 14 settembre torna per la sua seconda edizione il Borgo Punk Explosion, evento che speriamo possa diventare un punto di riferimento per l’ovest vicentino, quando si parla punk rock e buon cibo.

Quest’anno si alzano subito le aspettative con una lineup importante, con nomi del panorama nazionale ed europeo, distribuiti sui due palchi nella zona esterna del ristorante che ospita l’evento, il Borgo appunto, ai piedi dei colli iberici.

SUL PALCO DALLE 17:30:

Blowfuse

Deecracks

Impossibili

Secoli Morti

Gab De La Vega

Beerbong

Cocks

Honey

Parkside Boyz.

Qualche informazione:

Possibilità di cenare presso il ristorante Il Borgo con prenotazione (via Borgo, 31, Montebello Vicentino, Veneto).

Apertura porte ore 17:00.

Inizio live ore 17:30.

Contributo bands 10€.

EVENTO FACEBOOK.

Il festival, nato l’anno scorso da un collettivo formato da alcuni componenti delle band All Coasted e The Slurmies, propone una serie di concerti punk rock anche durante tutta la stagione invernale. Allora, meglio non perdersi i prossimi aggiornamenti!