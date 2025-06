Torna il GHOST TOWN di Sbanda Brianza! New spot, always rock’n’roll

Come ogni anno torna l’immancabile appuntamento estivo di SBANDA BRIANZA, il GHOST TOWN, questa volta in formula festival: nuova location, stesse vibes!

Dopo tanti anni nell’iconico spot della città fantasma di Consonno infatti, l’evento cambia sede, pur rimanendo lo stesso concentrato di sport e follia che vi abbiamo raccontato più volte qui su Punkadeka. 3 giorni di sport, cibo e ovviamente musica – come sempre con un’interessante selezione di band ad accompagnare l’evento.

Appuntamento il 20-21-22 giugno ad Olginate – l’evento si sposta vicino, precisamente in Via Moronata 46, Olginate (LC).

Sul menù di quest’anno (clicca qui per il programma completo):

Contest di skateboard e monopattino su rampa

Workshop di skateboard, longboard dancing, arrampicata e yoga (iscriviti qui!)

Streetart

Quest’anno non vedremo l’iconico contest freeride giù per i tornanti di Consonno, ma poco male: ce n’è per tutti i gusti! Come sempre l’evento è gratuito ad accesso libero per il pubblico, con la possibilità di campeggio (do not drink and drive!).

Un’attenzione particolare va alla line up: chi suona quest’anno?

Insomma, vietato mancare come sempre per delle good vibes, buona musica e un po’ di follia.