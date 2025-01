Torna il Warped Tour. Per ora solo negli USA

Vi ricordate il Warped Tour? Il festival itinerante che dal 1996 al 2019 ha girato in tutti gli Stati Uniti, facendo suonare praticamente chiunque suonasse un genere vagamente accostabile al Punk? Il formato era un carrozzone con sempre le stesse band che giravano per il paese, passavano le giornate fuori dai tour bus a cazzeggiare poi si esibivano per il loro tempo e poi tornavano a bere birrette, grigiiare e fare gli scemi con i membri delle altre band. Praticamente il paradiso per le band che ci suonavano. Ad un certo punto è uscito dagli USA per trasferirsi in Australia, Giappone e Regno Unito, poi ha iniziato a mettere dentro band non più strettamente punk, e negli anni si è un po’ persa la sua identità.

Dopo 5 anni di stop torna con il primo annuncio di 4 band di una lineup che ne conterrà un numero irragionevole. Si tratta di: Pennywise, Simple Plan, Bowling for soup, Miss May I, Chandler Leighton e la reunion dei fichissimi Dance Hall Crashers.

Per ora sono annunciate 3 date negli USA, dubito passeranno mai dall’Italia, ma se volete tenere d’occhio gli annunci:

https://www.vanswarpedtour.com/