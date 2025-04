Torna il Working Class Fest, giunto alla sua quarta edizione!

Un appuntamento ormai atteso, che si conferma un punto di riferimento per gli amanti del punkrock. Giovedì 1 Maggio la piazzetta del centro storico si trasformerà in un palcoscenico di emozioni, ospiti d’eccezione e novità da non perdere.

Quest’anno, il festival si supera: 5 band tra cui Klaxon, Belintesta e Billows. Un’occasione unica per vivere momenti indimenticabili e scoprire talenti emergenti.