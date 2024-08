Torna PUNKZ! con la sua Summer Edition il 14 agosto a Marina Di Ravenna!

Ritorna a grande richiesta PUNKZ, la festa che tanti ha fatto innamorare a marzo 2024 alla sua prima edizione, questa volta in una veste totalmente estiva. L’evento a ingresso gratuito, in pieno stile Californiano, si terrà il 14 agosto in spiaggia presso il bagno Finisterre di Marina di Ravenna e vedrà alternarsi dal pomeriggio tornei sportivi di vario genere, compreso il marchio di fabbrica ormai consolidato “beer pong”. Tra l’alternarsi di un DJ set e l’altro, PUNKZ sarà anche il ritorno live per questa estate dei local heroes Sunset Radio, che reduci dall’ ultimo concerto di spalla a La Sad, saranno supportati dai bresciani Cara Calma, band ormai consolidata nella scena alternativa rock italiana.

Che tu sia un fan del punk-rock, un amante delle feste in spiaggia o semplicemente in cerca di una giornata un po’ pazza, questo è di sicuro l’evento che fa per te. Porta i tuoi amici, la tua voglia di divertimento e preparati a vivere un’esperienza unica! PUNKZ ti aspetta!