Torna Quale Destino per n’Oi! Fest – in anteprima le band del 26 ottobre

Tutto pronto per il secondo giro di Quale Destino per n’Oi! Fest! Punkadeka è felice di rinnovare la collaborazione con Sixtynine Brigade, Sharp Milano e Csa Baraonda per il lancio della seconda edizione del festival. Siamo pronti a svelarvi le band e il volantino in anteprima!

Appuntamento sabato 26 ottobre 2024 ovviamente al CSA Baraonda per una serata sicuramente tranquilla con:

* Gozzilla & Le Tre Bambine Coi Baffi (Punk Legend da Aprilia)

* BRUX (Barcellona Punk-Oi!)

* Mele Marce (Reggio Emilia Punk)

* Iena (Punk-Oi! Firenze)

* Prodotti Locali (Bergamo Punk-Oi!)

* Medium Beer (Punk Brianzolo)

Locandina pazzesca a cura di Joe1

Dalle parole degli organizzatori:

“L’intenzione è quella di costruire un percorso con il quale poter condividere l’amore per la musica che accompagna questa scena.

Ripartiamo da queste parole dette quando abbiamo iniziato questo progetto, ripartiamo da tutta quella presa bene che ci ha riempito il cuore nella prima edizione e rilanciamo!

Eccoci con il secondo volume di “Quale Destino Per n’Oi!”.

La formula non cambia: stessa squadra (Sixtynine Brigade, Sharp Milano, Csa Baraonda e Punkadeka Media-partner) e stessa location.

Spargete la voce e non prendete impegni, noi vi aspettiamo sotto il palco e al bancone del bar!

Oi!”

Segui gli aggiornamenti su Punkadeka e sull’evento ufficiale: https://www.facebook.com/share/zN2397QyWnxuedgX/

E sulle pagine:

Sharp Milano (Suspenders Milano)

Sixty-Nine Brigade Milano

CSA Baraonda