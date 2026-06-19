Tornado Lobster Killer – il nuovo album “Lobsteria” trasforma la crisi in linguaggio

C’è un momento preciso in cui una band smette di essere una promessa e diventa qualcosa di più definito, necessario, reale. Per i Tornado Lobster Killer, quel momento si chiama Lobsteria.

ASCOLTA L’ALBUM:

https://www.youtube.com/watch?v=8RFbJhAsYCM

Il nuovo album, primo vero lavoro nella loro attuale formazione, segna un passaggio netto: dalle radici punk rock a una scrittura più serrata, veloce e stratificata, che guarda all’hardcore melodico senza perdere quella tensione emotiva e quell’urgenza espressiva che hanno sempre caratterizzato il progetto.

Qui, però, tutto suona più compatto, più consapevole, più incisivo.

Lobsteria non è solo una raccolta di brani, ma una sorta di meta-concept: un disco che riflette il tempo stesso in cui è stato scritto, assorbendone contraddizioni, fratture e derive. Dimensione interiore e realtà esterna si intrecciano in un flusso circolare, dove i confini tra esperienza personale e contesto sociale diventano sempre più sottili.

Il percorso parte dall’esterno e collassa progressivamente verso l’interno.

L’ironia amara di Pay To Play mette a nudo le difficoltà di rendere sostenibile la propria esistenza musicale in un sistema che consuma e restituisce poco.

Hollywood affonda nella critica alla società dell’immagine, mentre Death Porn, Obey e Suicide Cake esplorano le dinamiche alienanti della contemporaneità.

È una discesa costante dentro il disagio, mai retorica, sempre diretta.

Nella seconda metà del disco, però, qualcosa cambia. Il suono resta teso, ma lo sguardo si fa più intimo.

Rhya emerge come uno dei momenti più fragili e intensi: una riflessione sui legami umani come forma di resistenza, anche quando tutto sembra svuotato di senso.

A chiudere il cerchio arriva Scarecrow, che trasforma perdita e disgregazione in consapevolezza, dando forma a un’identità che nasce proprio dal crollo.

Strutturalmente circolare, Lobsteria si apre e si chiude su sé stesso: un ciclo che non cerca soluzioni facili, ma prova a trasformare la crisi in linguaggio, e la musica in uno strumento concreto per attraversarla.

Coerentemente con l’attitudine DIY della band, il disco è il risultato di un lavoro costruito con cura e autonomia, tanto in studio quanto, soprattutto, sul palco, dove i Tornado Lobster Killer continuano a definire la propria identità con un impatto diretto e senza filtri.

A completare l’uscita, anche una versione fisica in vinile 12” e CD, disponibile in variante cromatica con le artwork firmate da Nanà “Oktopus” Dalla Porta, ulteriore tassello di un immaginario visivo coerente e riconoscibile.

Con Lobsteria, i Tornado Lobster Killer consolidano definitivamente il proprio linguaggio: una band che tiene insieme critica sociale e introspezione, rabbia e vulnerabilità, senza compromessi.

Un disco che non offre vie di fuga, ma qualcosa di più raro: un modo per restare.