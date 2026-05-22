Tornado Lobster Killer pubblicano il singolo “Pay To Play”: quando suonare diventa un lusso e resistere una scelta

C’è un momento preciso in cui l’urgenza smette di essere un’idea e diventa necessità. Pay To Play, il nuovo singolo dei Tornado Lobster Killer, nasce esattamente lì: nel punto in cui la passione si scontra con la realtà, e decide comunque di non arretrare. ASCOLTA IL SINGOLO:

Primo estratto da Lobsteria, il brano è molto più di un’apertura: è una dichiarazione d’intenti. Il titolo prende forma da una conversazione tra Croma e il compianto Marco Garripoli, da sempre feroce critico delle dinamiche tossiche che attraversano il circuito live underground. Quelle stesse dinamiche che qui vengono smascherate, deformate e risputate fuori sotto forma di sarcasmo tagliente.

Scritto a quattro mani da Croma e Matteo, Pay To Play è uno sfogo lucido e disilluso sulla sopravvivenza dentro e fuori dalla scena punk/hc. Dentro c’è tutto: la precarietà economica, il senso di fallimento, il peso delle aspettative e quella sensazione di muoversi in un sistema sempre più chiuso, dove suonare diventa un privilegio da pagare anziché uno spazio da conquistare. Ma soprattutto c’è la risposta della band: una resistenza ostinata, quasi testarda, che continua a trovare nella musica un motivo per restare.

La metafora è chiara e volutamente caricaturale: la giungla dell’autopromozione, i compromessi, le piccole umiliazioni che ogni band emergente conosce fin troppo bene. Il tutto immerso in un contesto dove i cachet spariscono e i locali pure, lasciando dietro di sé solo chi è disposto a stringere i denti e andare avanti.

Coerentemente con questa visione, il singolo è totalmente autoprodotto. Le registrazioni sono state curate da Cristian Masiero (con il basso registrato presso HP Music Studio di Ringwood, UK), mentre mixing e mastering portano ancora la sua firma al Cristian Masiero Music Studio. L’estetica visiva resta interna al mondo TLK: la copertina è uno scatto di un’amica, Nora, mentre le grafiche sono realizzate da Croma.

Attivi dal 2018, i Tornado Lobster Killer hanno sempre scelto la via più lunga e meno comoda: quella del DIY radicale. Nati a Milano dall’incontro tra Marco “Croma” Cordopatre, Matteo Salaroli e Nanà “Octopus” Dalla Porta, hanno costruito negli anni una dimensione autonoma e coerente, lontana da compromessi facili. Dopo un primo disco omonimo pubblicato in totale indipendenza, la band ha iniziato a farsi notare anche dal vivo, condividendo il palco con realtà storiche del punk italiano e aprendo, tra gli altri, ai Punkreas.

Oggi, con una line-up consolidata che include Cristian Masiero alla batteria e Roberto Moro alla chitarra solista, i TLK entrano nella fase più consapevole del loro percorso. Lobsteria, il disco da cui è tratto Pay To Play, segna un’evoluzione verso territori più vicini all’hardcore melodico, senza perdere l’attitudine punk delle origini. È un lavoro circolare, quasi meta-narrativo, che riflette il periodo stesso della sua creazione: alienazione, precarietà, identità e resistenza si intrecciano in un flusso continuo.

In questo contesto, Pay To Play è la scintilla iniziale: amara, ironica, necessaria. Un pezzo che non chiede spazio, se lo prende.

6/6 – Pavia – Festa del Rugby

4/7 – Roma – Ciampacavallo

24/7 – Piacenza – Homeless Tattoo

26/7 – Santa Maria della Versa (PV) – PunkaMania Fest.

29/7 – Milano – Rock’N’Roll

8/8 – Longiano (FC) – Resina Drink Labs

29/8 – Aie di Cosola ( AL) – campo sportivo comunale