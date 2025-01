Tornano gli ACTIONMEN! Ascolta in anteprima il nuovo singolo “Endless High School”

Il 2025 parte con il gran ritorno sulle scene di una delle band più iconiche del panorama hardcore melodico italiano: gli ActionMen da Ravenna. Hanno bisogno di presentazioni? Attivi dal 2000, hanno portato la loro follia in giro per l’Italia e l’Europa su ogni tipo di palco.

Esce ufficialmente domani, 24 gennaio, il nuovo singolo “Endless High School” che potete ascoltare qui in anteprima su Punkadeka!

Insieme a “Labels”, già pubblicato su Spotify ad inizio anno, il brano anticipa l’uscita del nuovo album “Speed of Life” prevista per il 14 febbraio 2025. Il disco uscirà per Urlaub Dischi e si tratta del primo disco in trio della band dall’EP Super Baba del 2021 e dall’ultimo disco in quattro, Ramadama (2013). Preparatevi ad un album vecchia scuola di ben 18 tracce!

Aspettiamoci un po’ di live quest’anno e in attesa di news, ascolta gli Actionmen su Spotify e resta aggiornato su Instagram e Facebook.