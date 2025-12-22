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Tornano gli H-STRYCHNINE

byDeka
22 Dicembre 2025
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Gli H-Strychnine tornano sulle scene riunendosi nella loro formazione originale, con l’unica novità di Manuel Zappaterra alla batteria. Dopo oltre vent’anni e diverse esperienze individuali in altre formazioni, la band è pronta a calcare nuovamente i palchi, lavorare a nuove canzoni e pubblicare in formato esclusivo la propria discografia.

Attivi tra la fine degli anni Novanta e i primi Duemila, gli H-Strychnine sono una storica band italiana post-hardcore con influenze alternative e stoner. Nati tra Ferrara e Rovigo nel 1997, pubblicano gli album Reach e Play with Kites per Ammonia Records / V2 Sony e diventano una presenza centrale nella scena punk hardcore crossover italiana ed europea.

Tra il 1997 e il 2004 suonano su oltre trecento palchi in Italia e in Europa, condividendo il palco con band come NOFX, H2O, Lagwagon, L7, Godflesh, Rollins Band, Stone Sour, Verdena, Punkreas e Linea 77. I videoclip di Prison Family, Create e Why I Go On to Follow It? entrano in rotazione su MTV, Rock TV, Superock e Match Music, mentre nel 2003 il brano Create viene scelto per lo spot nazionale dell’ALGIDA Cornetto Music Festival, trasmesso su tutte le reti RAI e Mediaset.

Oggi gli H-Strychnine tornano con nuova energia, pronti per un nuovo tour e per scrivere un nuovo capitolo della loro storia.

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