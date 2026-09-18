Tornano gli SCHELETRI

Gli Scheletri tornano con la loro prima nuova uscita dopo l’album Torino del 2023, e questa volta guardano un po’ più a fondo.

Esce il 18 settembre 2026, in collaborazione con Rebuilding, il nuovo singolo STATO VIOLENTO, un brano dai toni riflessivi e malinconici, con un sound che gradualmente si allontana dal pop punk degli esordi, per lasciare spazio a melodie e atmosfere più introspettive.

La direzione artistica è ancora una volta curata da Salvatore Aricò, già produttore di tutti gli altri brani degli Scheletri, ma vede l’aggiunta di elementi ambient e synth di Umbient, per esplorare nuove sonorità.

STATO VIOLENTO sarà disponibile dal 18/09 su Bandcamp e su YouTube, con un video realizzato in collaborazione tra il cantante Bepi e Giacomo “Josh” Giorgi.

Links: https://scheletri.bandcamp.com