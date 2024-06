Tornano gli Sconvoltri con INDIGENI

Gli Sconvoltri si formano nel 1990 a Voltri, quartiere dell’estrema periferia a ponente di Genova, come gruppo ultras della gloriosa squadra di pallanuoto Nicola Mameli.

Dopo pochi anni nasce il gruppo musicale, una band punk ska la cui musica è caratterizzata dall’impegno politico e da tematiche di protesta. Nel 2012 pubblicano l’album omonimo “Sconvoltri” che contiene brani come “La Superba”, dedicata a Genova, “Sciopero” e “W il 25 Aprile”.

Dopo un periodo di interruzione, tornano nel 2024 con l’EP “Indigeni”, registrato presso il GreenFog Studio. Come recita il loro inno storico, il loro motto è “Chi non vede fondo, non vede mondo”.