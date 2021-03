Tornano i Bad Astronaut?

I Bad Astronaut tornano a far parlare di sé a distanza di 15 anni con un cofanetto in edizione limitata andato sold out in pochissimi minuti sul sito della Fat Wreck Chords il 23 Marzo.

“La cosa che preferisco al mondo è quando le band fanno tre dischi, si sciolgono e poi, anni dopo, c’è un’antologia o un cofanetto”: E li sull’immediato della notizia sei a chiederti: Perché? Ma anche “Lo comprerò!”. Queste le parole rilasciate sul sito della Fat da Joey Cape (frontman dei Bad Astronaut e dei Lagwagon). A cui poi aggiunge “È come un anello mancante nella mia vita, con quel cofanetto nella mia collezione di vinili, potrò finalmente andare avanti”.

Il rilascio atteso da tempo dai membri sopravvissuti dei Bad Astronaut, è un vero pezzo da collezione per i fans che al suo interno troveranno la versione in vinile colorato dei tre album: “Houston: We Have A Drinking Problem” (2002), “Twelve Small Steps, One Giant Disappointment” (2006) e Acrophobe (2001) meticolosamente rimasterizzati per la mantenere la massima fedeltà.

Ancora più eccitante, tuttavia, è l’inclusione di Inner-Space, un nuovissimo 7 pollici di Bad Astronaut, che include una versione alternativa mai sentita prima di “Violet” e “Wide Awake”, la prima novità di Bad Astronaut materiale in 15 anni.

La canzone è nata da un ritrovo su Zoom tra i membri dei Bad Astronaut (Cape, DeSantis, Capps, Angus Cooke e Thom Flowers) durante la pandemia.

Joey Cape ci racconta: “Non passò molto tempo prima che le idee iniziassero a rimbalzare da un computer all’altro. Todd Capps suona da sempre con strumenti virtuali, quindi è stato in grado di realizzare qualcosa che era praticamente finito. Reclutato Kye Smith per suonare la batteria (a sostituire il compianto Derrick) ho scritto i testi, mentre Todd scriveva la melodia. Penso che sia uscito qualcosa di davvero fantastico. Sembra incredibile che ci sia voluta una pandemia globale per convincere i membri di Bad Astronaut a smettere di muoversi abbastanza a lungo per collaborare ancora una volta. La band è sempre stata un’entità misteriosa, creata quando i suoi tre membri principali si sentivano esausti con i loro principali sforzi creativi e volevano esplorare più suoni di quelli che potevano fare nei loro lavori quotidiani”.

“Parlavamo sempre della musica indie o della musica classica che stavamo riscoprendo”, ricorda DeSantis, citando artisti come Built To Spill, Radiohead, Grandaddy ed Elliott Smith. “Nessuna mancanza di rispetto per la musica punk attuale, ma il nostro vocabolario musicale era molto più di quanto potessimo articolare nelle nostre band principali”.

“Quando dicevo ai ragazzi dei Lagwagon, ‘Ci sarà una tastiera in questa canzone?’, dicevano, ‘No, non c’è'”, ricorda Cape con una risata. “È diventava dolorosamente ovvio che dovevo fare qualcos’altro.”

“È Lagwagon per adulti!” dice DeSantis con una risata tutta sua. E mentre i Bad Astronaut potrebbero essere stati visti per la prima volta come una band più sperimentale che potrebbe non connettersi con il partecipante medio del Warped Tour, il tempo è stato straordinariamente gentile con la loro produzione, rivelando un livello di scrittura e produzione di canzoni che non si vede comunemente nel punk rock. Purtroppo, è difficile ascoltare Bad Astronaut senza pensare a Plourde, un batterista di immenso talento che si è tolto la vita nel 2005.

“Siamo ancora molto orgogliosi di questa musica ed è passato abbastanza tempo da poter tornare indietro e ascoltarla oggettivamente”, inizia DeSantis. “Ma è agrodolce perché sei così entusiasta di pensare ai Bad Astronaut, riporta così tante barzellette interne e grandi sentimenti e orgoglio, ma poi mi ricorda anche che Derrick è morto, e non è morto in un modo molto dolce. È un posto difficile in cui tornare, ma allo stesso tempo, ricordi a te stesso che tutto ciò che ha coinvolto Derrick in esso mantiene Derrick in vita in una certa misura. “

“Mi sono sentito allo stesso modo durante la musica di questo cofanetto”, dice Cape. “È stato davvero bello sentire come Derrick avrebbe finito le mie frasi musicali.”

Con l’uscita di questo cofanetto, sembra che il libro di Bad Astronaut si sia chiuso, ma poi l’inclusione del nuovo 7 pollici ti fa chiedere se un nuovo capitolo si sta aprendo. Se chiedi a Cape e DeSantis del futuro di Bad Astronaut, tuttavia, anche loro non hanno una risposta reale.

“Ho molti dischi rigidi che dicono BAD ASTRONAUT in pennarello sopra di essi“, dice Cape, sottintendendo uno scrigno di materiale inedito e registrazioni ruvide che potrebbero essere lucidate in qualcosa di nuovo…”, fino a quando non finisce la sua frase: ” …e un mucchio di questi dischi rigidi non funzionano. “

Così è la storia dei Bad Astronaut: una band creata dall’amicizia e dal vero amore per tutti i tipi di musica, che è stata all’altezza della promessa del suo nome e del titolo dell’album di debutto Acrophobe (rimanere sottoterra per evitare le altezze).

“Siamo una specie di band segreta”, afferma DeSantis. “Non volevamo fare servizi fotografici, non volevamo fare spettacoli. Ma più non fai qualcosa, più il tuo mito cresce “. Ci saranno mai altri Bad Astronaut in futuro? Solo il tempo lo dirà“. “Nel frattempo”, dice Cape, “dovremmo apprezzare quello che abbiamo ora, incluso questo cofanetto completo: “Penso che questa roba suonerà bene”.