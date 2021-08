Ve li ricorderete sicuramente, magari associando il loro nome alle mitiche compilation Punk-O-Rama: tornano i Deviates, punk rock band del Sud della California con un trascorso sotto Epitaph Records.

Il 17 settembre prossimo uscirà “Holding Out” (Midline Records), primo album in 20 anni e successore di “Time is The Distance”, datato addirittura 2001.

E’ on-line il video di Wasted, primo singolo estratto dal nuovo lavoro da studio dei Deviates.

(285) Deviates – Wasted [OFFICIAL VIDEO] – YouTube