Tornano i Megan Is Missing: video in anteprima!

‘Failure‘ è il nuovo brano dei napoletani Megan Is Missing, primo estratto da ‘Depression Is a Fashion‘, il nuovo EP della band in uscita nel 2025 per Controcanti Produzioni.

‘Failure‘ affronta il tema dell’inadeguatezza a vivere, del fallimento che nasce dall’impossibilità di cambiare il corso degli eventi da cui si viene travolti o nei quali a volte ci si decide di imbattere volutamente (“I’ve ben putting myself into things that I couldn’t change”). E così ci si potrà solo incontrare sul sentiero del fallimento, un fallimento non solo personale, ma anche collettivo: è possibile che la natura umana sia diventata così insensibile e paraculo? (“You’ve fucked with me and thank me later, is this all the human nature?”). La regia del video è di Pierpaolo Perna, già regista del videoclip del brano ‘Bipolar‘, estratto da ‘First Cuts’ (2023).