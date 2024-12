Tornano i PANKHURST con GENE OXYDE!

Seconda uscita del 2024 per i PANKHURST con GENE OXYDE! Un pezzo che esce fuori a scheggia nel più classico stile punk e ti porta in fondo con un coro trascinante.

La lirica non abbandona gli argomenti più impegnativi e il motivo lo chiediamo alla band “innanzitutto abbiamo cercato di dissuadere la censura dell’algoritmo giocando con la parola “genocidio” scrivendo appunto “gene oxyde”, ma sbaglia chi pensa che qui si parli solo di quello che sta succedendo in Palestina. I genocidi sono una sorta di cadenzario della storia umana e tanto che questo, come la guerra, fa sembrare ineluttabile la volontà di cercare la propria estinzione”. Ci sembra, allora, che tutto torni in qualche modo con il titolo dell’EP dal titolo AND THE WAR CAME previsto per il 18 aprile 2025. Da questa uscita ci separano ancora tre pezzi che usciranno con cadenza mensile.