Tornano i SELECTER: tre date ad ottobre per BARLEY ARTS

Conosciuti in tutto il mondo per brani iconici come Three Minute Hero, Missing Words, Too Much Pressure e On My Radio, i Selecter tornano in tour per celebrare nuovamente il loro storico album Too Much Pressure. La band sarà in Italia con tre imperdibili appuntamenti: venerdì 23 ottobre 2026 al Live Club di Trezzo sull’Adda (MI), sabato 24 ottobre all’Estragon Club di Bologna e domenica 25 ottobre all’Orion Live di Ciampino (RM). In apertura al concerto di Bologna ci sarà Il Muro del Canto, e gli Statuto precederanno la band sul palco di Ciampino. I biglietti saranno in vendita su Ticketone (tutte le date), Ticketsms (Trezzo sull’Adda) e Mailticket (Bologna) dalle 11 di martedì 5 maggio.

The Selecter sono guidati dall’iconica frontwoman Pauline Black, spesso definita la Queen of Ska. Tra le pochissime donne della scena 2 Tone, Pauline è diventata una figura di riferimento assoluto nella musica britannica. Nel 2025 la band celebra il 45° anniversario dell’album d’esordio con un tour che tocca i principali festival e palchi europei – tra cui la storica esibizione sul Pyramid Stage del Glastonbury 2025. Tra i momenti più significativi c’è l’uscita del documentario Pauline Black: A 2-Tone Story, diretto da Jane Mingay e basato sull’autobiografia Black by Design. Il film, che ha debuttato al BFI London Film Festival nell’ottobre 2024, ha recentemente vinto il premio come Best Documentary – LP Doc Film al See You Sound International Music Film Festival di Torino, assegnato dalla giuria del concorso LONG PLAY DOC – Documentary composta da Lisa Bosi, Edoardo Rossi e Paolo Maria Spina. Attraverso materiali d’archivio, interviste e contributi di protagonisti della scena artistica inglese, racconta la straordinaria storia personale e musicale di Pauline.

La band continua a pubblicare nuova musica, tra cui l’acclamato album del 2023 Human Algebra, che ha visto la partecipazione dell’amatissimo Arthur ‘Gaps’ Hendrickson, scomparso nel giugno 2024. L’attuale formazione include anche il batterista originale Charley ‘Aitch’ Bembridge e mantiene intatto lo spirito anarchico e coinvolgente delle origini.

TheSelecter.net

THE SELECTER

A Celebration of Too Much Pressure

Venerdì 23 Ottobre 2026

Trezzo sull’Adda (MI), Live Club – via Giuseppe Mazzini, 58

Biglietti disponibili su Ticketone e Ticketsms.

Posto unico: € 30,00 + prev.

Sabato 24 Ottobre 2026

Special guest: IL MURO DEL CANTO

Dj set by Felix & Lorenz (from Bologna City Rockers)

Bologna, Estragon Club – via Stalingrado, 83

Biglietti disponibili su Ticketone e Mailticket.

Posto unico: € 30,00 + prev.

Domenica 25 Ottobre 2026

Special guest: STATUTO

Ciampino (RM), Orion Live – viale J. F. Kennedy, 52

Inizio concerti h. 20:30

Biglietti disponibili su Ticketone.

Posto unico in piedi: € 30,00 + prev.