Tornano i TEENAGE BOTTLEROCKET per 4 date in Italia!

Grande ritorno questa primavera sui nostri palchi per i TEENAGE BOTTLEROCKET! A qualche mese dall’uscita dell’ultimo album Ready to Roll, tornano in tour in Europa a partire da questo gennaio con il loro iconico punk rock dal Wyoming, che ci accompagna da oltre vent’anni.

Con il loro ultimo lavoro, il ritorno è in perfetto stile TBR: «Volevamo solo scrivere canzoni divertenti da suonare», spiega la band. «Niente di troppo ragionato o distrazioni, solo punk rock nel modo che ci è sempre sembrato giusto». Perfettamente coerente con il loro approccio, questo spirito ritorna per tutta la durata del disco, registrato con l’amico e produttore Andrew Berlin e masterizzato da Jason Livermore.

Piccola chicca: il primo singolo, She’s the Shit, è una canzone d’amore veloce e sfacciata ispirata alla moglie del frontman Ray Carlisle, Rachel. «Mi da sempre fastidio, e la amo per questo», dice Ray. «Racconta di ascoltare musica a tutto volume in macchina, stuzzicarsi a vicenda ed essere completamente se stessi con chi ti capisce».

Il loro arrivo in Italia è previsto con Barley Arts per maggio 2026, con quattro imperdibili date: Torino, Milano, Pisa e Roma.

I biglietti sono già in vendita su Ticketone (Torino, Milano e Pisa) e Dice (Roma).

Sabato 23 Maggio 2026

Torino, sPAZIO211 – via Francesco Cigna, 211

Inizio concerti h. 21:00

Biglietti disponibili su Ticketone.

Posto unico in piedi: € 20,00 + prev. / € 25,00 in cassa la sera del concerto

Domenica 24 Maggio 2026

Milano, Legend Club – viale Enrico Fermi, 98

Inizio concerti h. 21:00

Biglietti disponibili su Ticketone.

Posto unico in piedi: € 20,00 + prev. / € 25,00 in cassa la sera del concerto

Lunedì 25 Maggio 2026

Pisa, Lumière – Vicolo del Tidi, 6

Inizio concerti h. 21:00

Biglietti disponibili su Ticketone.

Posto unico in piedi: € 20,00 + prev. / € 25,00 in cassa la sera del concerto

Martedì 26 Maggio 2026

Roma, Traffic Live – via Prenestina, 738

Inizio concerti h. 21:00

Biglietti disponibili su Dice.

Posto unico in piedi: € 20,00 + prev. / € 25,00 in cassa la sera del concerto