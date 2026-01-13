34K
The Latest

Tornano i TEENAGE BOTTLEROCKET per 4 date in Italia!

byAmanda Milan
13 Gennaio 2026
No comments

Grande ritorno questa primavera sui nostri palchi per i TEENAGE BOTTLEROCKET! A qualche mese dall’uscita dell’ultimo album Ready to Roll, tornano in tour in Europa a partire da questo gennaio con il loro iconico punk rock dal Wyoming, che ci accompagna da oltre vent’anni.

Con il loro ultimo lavoro, il ritorno è in perfetto stile TBR: «Volevamo solo scrivere canzoni divertenti da suonare», spiega la band. «Niente di troppo ragionato o distrazioni, solo punk rock nel modo che ci è sempre sembrato giusto». Perfettamente coerente con il loro approccio, questo spirito ritorna per tutta la durata del disco, registrato con l’amico e produttore Andrew Berlin e masterizzato da Jason Livermore.
Piccola chicca: il primo singolo, She’s the Shit, è una canzone d’amore veloce e sfacciata ispirata alla moglie del frontman Ray CarlisleRachel. «Mi da sempre fastidio, e la amo per questo», dice Ray. «Racconta di ascoltare musica a tutto volume in macchina, stuzzicarsi a vicenda ed essere completamente se stessi con chi ti capisce».

Il loro arrivo in Italia è previsto con Barley Arts per maggio 2026, con quattro imperdibili date:  Torino, Milano, Pisa e Roma.

biglietti sono già in vendita su Ticketone (Torino, Milano e Pisa) e Dice (Roma).

Sabato 23 Maggio 2026
Torino, sPAZIO211 – via Francesco Cigna, 211
Inizio concerti h. 21:00
Biglietti disponibili su Ticketone.
Posto unico in piedi: € 20,00 + prev. / € 25,00 in cassa la sera del concerto

Domenica 24 Maggio 2026
Milano, Legend Club – viale Enrico Fermi, 98
Inizio concerti h. 21:00
Biglietti disponibili su Ticketone.
Posto unico in piedi: € 20,00 + prev. / € 25,00 in cassa la sera del concerto

Lunedì 25 Maggio 2026
Pisa, Lumière – Vicolo del Tidi, 6
Inizio concerti h. 21:00
Biglietti disponibili su Ticketone.
Posto unico in piedi: € 20,00 + prev. / € 25,00 in cassa la sera del concerto

Martedì 26 Maggio 2026
Roma, Traffic Live – via Prenestina, 738
Inizio concerti h. 21:00
Biglietti disponibili su Dice.
Posto unico in piedi: € 20,00 + prev. / € 25,00 in cassa la sera del concerto

