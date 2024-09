Tornano i THE BLACK PACIFIC: nuovo album il 20 settembre

Ricordate i The Black Pacific? Quando Jim Lindberg uscì dai Pennywise formò una super punk band con Marc Orrel (ex Dropkick Murphys) e pubblicò il s/t per la SideOneDummy Records (stiamo parlando del 2010).

La band è ora pronta a tornare con un nuovo album intitolato “Here Comes Our Wave”, album che uscirà il prossimo 20 settembre per Dine Alone Records.

Qui sotto il primo singolo estratto I Think I’m Paranoid.