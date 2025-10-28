Tornano in Italia i REAL MCKENZIES: 3 date a gennaio 2026

The Real McKenzies tornano a solcare i palchi italiani con la loro inconfondibile miscela di punk e tradizione celtica a inizio 2026 per tre imperdibili concerti: martedì 20 gennaio al Legend Club di Milano, mercoledì 21 gennaio al Drunk In Public di Morrovalle (MC) e giovedì 22 gennaio all’Agorà Pub di Finale Emilia (MO). I biglietti sono già in vendita su Ticketone (Milano) e DIY Ticket (Morrovalle), mentre i biglietti per il concerto di Finale Emilia saranno disponibili in cassa la sera dello show.

Il loro ultimo album Songs Of The Highland, Songs Of The Sea, pubblicato nel 2022 in occasione del trentesimo anniversario della band canadese, è un omaggio alla Scozia e al mare, fonti di ispirazione per il gruppo guidato dal carismatico Paul McKenzie. Raccoglie canti popolari e shanty marinari di secoli fa, reinterpretati con l’ironia e l’energia punk che hanno reso celebre la band.

L’album si apre con Scotland The Brave, che segna l’inizio di un viaggio tra tradizione e modernità. «L’idea è nata dal nostro chitarrista Mario Nieva», racconta McKenzie. «Ci sembrava il momento giusto per tornare alle origini, ma con il nostro sound. Queste canzoni sono antiche, ma raccontano ancora le mie storie e quelle di tutti noi». Nel disco troviamo anche i versi immortali del poeta scozzese Robert Burns, come My Heart’s In The Highlands e A Red, Red Rose. «Sono cresciuto con Robert Burns», racconta McKenzie. «Abbiamo interpretato almeno quindici dei suoi brani: nessuno al mondo lo porta sul palco in questo modo».

Con Songs Of The Highland, Songs Of The Sea, i The Real McKenzies confermano il proprio ruolo di ambasciatori del celtic-punk e della tradizione scozzese nel mondo. Un album che unisce ironia e malinconia, whisky e tempeste, per ricordarci che certi canti del passato possono ancora far vibrare le corde.

THE REAL MCKENZIES

Martedì 20 Gennaio 2026

Milano, Legend Club – Viale Enrico Fermi, 98

Inizio concerti h. 21:00

Biglietti disponibili su Ticketone.

Posto unico in piedi: € 20,00 + prev. / € 25,00 in cassa la sera del concerto

Mercoledì 21 Gennaio 2026

Morrovalle (MC), Drunk In Public – Via Giacomo Brodolini, 24

Inizio concerti h. 21:00

Biglietti disponibili su DIY Ticket.

Posto unico in piedi: € 20,00 + prev.

Giovedì 22 Gennaio 2026

Finale Emilia (MO), Agorà Pub – Via Gregorio Agnini, 2/D

Inizio concerti h. 21:00

Posto unico in piedi: € 20,00 solo in cassa la sera dello show.