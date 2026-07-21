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Tornano le 5 Giornate DIY di Milano

byDeka
21 Luglio 2026
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Dal 9 al 13 settembre torna l’appuntamento con le 5 Giornate DIY di Milano, cinque giorni di concerti ospitati negli spazi sociali della città, all’insegna dell’autoproduzione, del punk e dell’hardcore internazionale.

Ecco il programma:

Mercoledì – COA T28

  • Gimic (UK)
  • Manduria
  • Lazar

Giovedì – CSOA Cox 18

  • City Kings (USA)
  • Sempre Peggio
  • Inkubo
  • Shitty Life

Venerdì – GTA Gratosoglio

  • Mr. Hygh
  • Ashen Hands
  • War (GER)
  • Lyon Estates
  • Stegosauro
  • Scemo
  • DIG!
  • Stiglitz

Sabato – TAZ

  • Mižerija (Croazia)
  • Astio
  • Solitone (Francia)
  • Griseville (Francia)
  • Hobos
  • Scalpo
  • Serpe Terror

Domenica – SOS Fornace

  • Active Minds (UK)
  • Noverte
  • Sono Ancora Vivo
  • IRMA
  • Ionico
  • Youngang

L’intero festival sarà benefit contro la repressione, a sostegno degli spazi sociali, occupati e autogestiti di Milano.

“Il punk non è merce. Il DIY non è merce. Noi non siamo merce.”

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