Tornano le 5 Giornate DIY di Milano

Dal 9 al 13 settembre torna l’appuntamento con le 5 Giornate DIY di Milano, cinque giorni di concerti ospitati negli spazi sociali della città, all’insegna dell’autoproduzione, del punk e dell’hardcore internazionale.
Ecco il programma:
Mercoledì – COA T28
- Gimic (UK)
- Manduria
- Lazar
Giovedì – CSOA Cox 18
- City Kings (USA)
- Sempre Peggio
- Inkubo
- Shitty Life
Venerdì – GTA Gratosoglio
- Mr. Hygh
- Ashen Hands
- War (GER)
- Lyon Estates
- Stegosauro
- Scemo
- DIG!
- Stiglitz
Sabato – TAZ
- Mižerija (Croazia)
- Astio
- Solitone (Francia)
- Griseville (Francia)
- Hobos
- Scalpo
- Serpe Terror
Domenica – SOS Fornace
- Active Minds (UK)
- Noverte
- Sono Ancora Vivo
- IRMA
- Ionico
- Youngang
L’intero festival sarà benefit contro la repressione, a sostegno degli spazi sociali, occupati e autogestiti di Milano.
“Il punk non è merce. Il DIY non è merce. Noi non siamo merce.”