Tornano le 5 Giornate DIY di Milano

Dal 9 al 13 settembre torna l’appuntamento con le 5 Giornate DIY di Milano, cinque giorni di concerti ospitati negli spazi sociali della città, all’insegna dell’autoproduzione, del punk e dell’hardcore internazionale.

Ecco il programma:

Mercoledì – COA T28

Gimic (UK)

Manduria

Lazar

Giovedì – CSOA Cox 18

City Kings (USA)

Sempre Peggio

Inkubo

Shitty Life

Venerdì – GTA Gratosoglio

Mr. Hygh

Ashen Hands

War (GER)

Lyon Estates

Stegosauro

Scemo

DIG!

Stiglitz

Sabato – TAZ

Mižerija (Croazia)

Astio

Solitone (Francia)

Griseville (Francia)

Hobos

Scalpo

Serpe Terror

Domenica – SOS Fornace

Active Minds (UK)

Noverte

Sono Ancora Vivo

IRMA

Ionico

Youngang

L’intero festival sarà benefit contro la repressione, a sostegno degli spazi sociali, occupati e autogestiti di Milano.

“Il punk non è merce. Il DIY non è merce. Noi non siamo merce.”