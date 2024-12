Tornano THE CLOEPATRAS con “CHRISTMAS IS FOR EVERYONE”

“Christmas is for everyone” è il nuovo singolo delle The Cleopatras disponibile sulle piattaforme digitali di streaming.



“Christmas is for everyone” è un brano che gioca ironicamente con il significato del Natale come festa universale, che include tutti, senza distinzioni di etnia, orientamento sessuale o dinamiche familiari. Il Natale diventa quindi una celebrazione per chiunque, non solo per chi è di religione cristiana e risponde alle tradizionali aspettative sociali. Ma sarebbe sbagliato definirlo solo come un pezzo leggero; il riferimento a Gesù come ad un “ragazzo di colore dalla Palestina, ucciso per i nostri peccati proprio come accade oggi, nato da una madre single e amico degli emarginati”, è un chiaro rimando, volutamente diretto e provocatorio, agli scenari geopolitici attuali.

Il brano decostruisce anche i simboli tipici del Natale, che spesso poco o nulla hanno a che fare con l’aspetto cristiano di questa festa. Perfino Babbo Natale, “l’uomo grasso venuto dalla Finlandia”, qui rappresenta un simbolo di accettazione e allegria, confermando che “Christmas is for everyone” celebra la diversità e invita tutti a unirsi nella pace e nell’amore del periodo natalizio.

Spiega la band a proposito del brano: “Scrivere una canzone di Natale era uno dei nostri sogni nel cassetto; sembrerebbe poco punk, ma in realtà tante band l’hanno fatto, e non volevamo essere da meno. Cimentarsi con la scrittura di un pezzo natalizio originale si è rivelato una bella sfida; bisogna infatti trovare l’atmosfera giusta, ma senza perdere la propria identità.

Il testo nasce da una riflessione sul significato profondo di questa festa; innanzitutto, i veri valori che dovrebbero contraddistinguerla spesso sono solo apparenti. Inoltre, viene frequentemente usata come “baluardo del cristianesimo” quando in realtà è un melting pot di tradizioni da tutto il mondo.

Musicalmente si tratta di un classico pezzo pop-punk che è stato “candito” con delle campanelle per dargli un tocco festivo”.

