Tornano THE HIVES: nuovo disco e data italiana!

The Hives tornano con un nuovo album, The Hives Forever Forever The Hives, in uscita il 29 agosto su Play It Again Sam. Dopo il successo di The Death of Randy Fitzsimmons (2023), la band svedese è pronta a confermarsi come una delle formazioni più esplosive del rock internazionale.

Il primo singolo, Enough Is Enough, è già disponibile, accompagnato da un videoclip girato a Bucarest per la regia di Eik Kockum.

Prodotto da Pelle Gunnerfeldt e Mike D (Beastie Boys), l’album è stato registrato tra Svezia e Stati Uniti, con la partecipazione di Josh Homme (Queens of the Stone Age) nei processi creativi.

Inoltre, la band tornerà in Italia per un’unica data imperdibile:

29 ottobre – Alcatraz, Milano

Info: Barley Arts