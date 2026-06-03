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Toro Bravo e Socpro: pubblicato il singolo “M?s? Balsai”

byDeka
3 Giugno 2026
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È uscito “M?s? Balsai” (“Our Voices”), nuovo singolo nato dalla collaborazione tra Toro Bravo, una delle realtà punk più longeve della Lituania, e Socpro, progetto formato da musicisti attivi da anni nella scena locale.

Il brano, in bilico tra punk e Oi!, propone un sound diretto e melodico e affronta il tema della continuità generazionale, raccontando come idee, valori e lotte vengano trasmessi a chi viene dopo. Un pezzo essenziale che punta su immediatezza e sincerità espressiva.

“M?s? Balsai” è disponibile su tutte le piattaforme digitali ed è ascoltabile anche su Bandcamp Bandcamp.

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