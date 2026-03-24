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TOSCANA PUNK ROCK: ecco i prossimi appuntamenti

byMatteo Paganelli
24 Marzo 2026
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Sono tre i prossimi appuntamenti di Toscana Punk Rock, collettivo attivo sul territorio toscano (e non solo) da 20 anni.

I prossimi 3 appuntamenti sono:

Sabato 28 marzo, Circolo ARCI Sant’Alessio, Lucca

Che Cinema: Reb & Rebels (Guacamaya)

Open act: Lorenzo Dinelli (Seed’N’ Feed, D-Rod)

Selecta: Bol.Gia

https://www.facebook.com/share/1CDAjSzxJH/

INGRESSO GRATUITO 

Domenica 29 marzo, Casa del Popolo Solaio – Pietrasanta (LU)

Matinée punk hardcore, inizio concerti ore 15.00

Plakkaggio, presentano il nuovo album “Cosmo”, fresco di stampa.

Urban Vietcong – Oi! core veterans da Livorno

Trip To Doner Nebula “Massa Kebab Noiose”

https://www.facebook.com/share/1KK3XZZvHU

INGRESSO GRATUITO 

Sabato 4 aprile, Caracol, Pisa

Resurex, psychobilly legenda

Peggy Sù and The Sexual Chocolate, psychobilly da Lucca

https://facebook.com/events/s/rezurex-from-la-live-arci-cara/4253408881586543/

INGRESSO RISERVATO AI SOCI ARCI

Il 28 marzo, dopo un po’ di tempo, tornano in Toscana i amici Guacamaya, nelle vesti semi-acustiche dei Reb & Rebels, con il loro spettacolo itinerante “Che Cinema”, dedicato al fratello compianto Gnappo.

Il giorno successivo, sempre in provincia di Lucca,  matinée all’insegna del Metal Punk e non solo, con il graditissimo ritorno in Toscana dei paladini del Metal Oi! Plakkaggio.

Infine il prossimo 4 aprile, direttamente da Los Angeles, le leggende dello psychobilly mondiale Resurex saranno sul palco del Caracol di Pisa. i,nica data della regione per questa band psychobilly fondamentale, scoperta da molti punkrockers grazie alle mitiche compilation Give ’Em The Boot della Hellcat Records, con la loro hit Día de los Muertos.

 

 

 

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