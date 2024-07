TOSCANA PUNK ROCK porta il punk all’Isola d’Elba (di nuovo): sabato 20 luglio i THE BONE MACHINE a Portoferraio

Condividiamo con piacere il comunicato degli amici di Toscana Punck Rocke i quali ci sono riusciti nuovamente:

Anche per questa estate Toscana Punkrock è riuscita nella missione di portare dell’ottima live music all’Isola d’Elba. Il 2023 è stato l’anno di Sinners Squad, Gasse e GRADE 2:

non si cambia spiaggia e non si cambia mare quindi sempre al Bar Le Sirene di Portoferraio, spiaggia delle ghiaie, andrà in onda un minifest Rockabilly/Psychobilly come non c’è stato mai sull’isola.

Due pilastri di storia italiana: GENE CRAZED Rockabilly, in versione one man band, aprirà la serata e scalderà i vostri sederi dormienti con il suo sound primitivo e la sua voce penetrante. Non ci assumiamo responsabilità se le vostre donne si innamoreranno di lui.

A seguire THE BONE MACHINE la banda Psychobilly più marcia e coinvolgente di questo pianeta. Mascherati nonostante il caldo torrido, vi faranno ballare e sudare come non mai, perderete diversi kg e finalmente potrete indossare il costume che fino all’anno scorso non vi stava.

Ci saranno anche delle sorprese sul palco per cui se ancora avete dei dubbi (ma dubito) non vi resta che essere presenti al PSYCHO ISLAND #1 così da poterlo ricordare e raccontare alla badante quando sarete anziani. Non mancate!!!

Inizio H 18.00

Concerto gratuito

Bar aperto fin dalla mattina

Foodtrucks

Illustrazioni ad opera di Umberto Donati