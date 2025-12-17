Total 13, c’è una nuova etichetta discografica in città

Total 13 è un’etichetta DIY dedicata al mondo del punk a 360° inteso non solo come genere musicale ma soprattutto come attitudine.

L’idea nasce nel Dicembre del 2024 frutto di una passione ultra ventennale legata al mondo delle auto produzioni e vede finalmente la luce oggi 27 Agosto 2025.

Il suo scopo sarà quello di dare voce a band sia nuove che affermate legate al circuito underground europeo, con un occhio di riguardo al mercato italiano e scandinavo.

Per questo motivo l’etichetta avrà due sedi principali, una di base a Stoccolma e l’altra a Bologna, creando in questo modo una rete costante tra le scene musicali di queste città.

Uno degli obiettivi principali dell’etichetta sarà quindi quello di diffondere la sottocultura punk mettendo in connessione stili talvolta considerati distanti ma al contempo affini, che siano essi legati maggiormente a sonorità hc punk, crust punk fino ad arrivare a quello che viene meglio definito come action rock.

Total 13 si occuperà esclusivamente della pubblicazione di dischi in vinile, che siano esse ristampe o nuove produzioni, e punta fortemente alla condivisione di intenti ed ideali con altre realtà affini.

Stiamo già lavorando ad alcune uscite che vedranno la luce durante la primavera del 2026, ma nel frattempo invitiamo tutte le band, etichette e distributori che volessero collaborare con noi a contattarci per creare una rete quanto più estesa possibile che ci permetta di spargere i nostri ideali al di fuori dei nostri confini.

Fatelo attraverso i nostri sociali ed i nostri contatti che vi indichiamo all fine del comunicato e sentitevi liberi di diffonderli a vostro piacimento, tenendo sempre ben presente i nostri valori e lo spirito DIY che ci contraddistingue.

Contatti:

Sito: total13records.com

Facebook:

https://www.facebook.com/profile.php?id=61579743125956

Instagram:

total_13records