TOTAL CHAOS – IL COMPLESSO live al Blah Blah Torino 31-05-2026

BLAH BLAH presenta

TOTAL CHAOS (punk rock)

IL COMPLESSO (street punk)

Domenica 31 Maggio 2026 live al Blah Blah

Blah Blah, Via Po 21, Torino

inizio spettacolo ore 22.00

ingresso 10 euro

I TOTAL CHAOS, attivi dal 1989, hanno scritto un pezzo di storia del genere, unendo alle sonorità grezze e semplici del punk rock anche hardcore e metal. Negli ultimi vent’anni, il gruppo punk rock della Pomona Valley, in California, ha portato il proprio stile in giro per il mondo. Nati dalla necessità di riportare il genere alle sue radici di ribellione, sfida e attivismo, hanno costruito una piattaforma per veicolare contenuti politici e sociali attraverso la musica. Tra le loro attività anche iniziative come picnic punk pacifisti e partecipazione a proteste contro la Guerra del Golfo.

IL COMPLESSO, attivi dal 2008, si sono fatti conoscere attraverso una intensa attività live, costruendo negli anni una rete di relazioni nella scena street punk. La band si distingue per un’attitudine solida e collaborativa, con una forte presenza live e un approccio che unisce esperienza e entusiasmo. La loro musica alterna malinconia, rabbia e voglia di reazione, con testi centrali nel loro impatto emotivo, chitarre pulite dal taglio rock’n’roll e una sezione ritmica precisa e potente.