TRAUMA: Esce “Gocce nel mare di caos”

I Trauma pubblicano “Gocce nel mare di caos”, nuovo disco composto da otto tracce in italiano nate dall’attrito con la realtà quotidiana. Il lavoro raccoglie elementi legati alla vita di tutti i giorni, tra nostalgia e un senso di inquietudine che attraversa l’intero progetto.
Il sound si muove su coordinate vicine all’hardcore punk italiano, con atmosfere tese e dirette che richiamano influenze presenti fin dagli esordi della band.
Rispetto al precedente “Tenere lontano dalla portata dei bambini”, il nuovo disco segna un’evoluzione sul piano compositivo. Pur mantenendo una solida base punk hardcore, il lavoro introduce soluzioni ritmiche più articolate, allontanandosi dal classico schema lineare per includere break e inserti più vicini al grind, con blast beat che emergono in alcuni passaggi. Elementi che contribuiscono a rendere il disco più dinamico e meno prevedibile.
La band affida principalmente alla musica il compito di comunicare il proprio percorso, proponendo un lavoro che si rivolge a chi si riconosce in determinate sonorità e in un approccio diretto all’hardcore.
Tracklist
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Gocce nel mare di caos
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Tormento
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Dentro il mio rumore
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Povero illuso
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Via
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19 Marzo
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Basta
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Tutto Avanza
Registrazione: A.D.S.R. Decibel Studio
Artwork: Elia Jungle
Etichette: Total 13 Records, Wrong Disk Records, Lunaz Records
4 comments
Grazie di ???
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