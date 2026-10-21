TRAUMA: Gocce nel Mare di Caos

Secondo lavoro per l’hardcore band pavese/milanese Trauma, che dopo l’esordio di qualche anno fa presenta “gocce nel mare di caos”, un disco potente, che trasuda disagio ed un’inquietudine devastanti, la voce di Stef è uno tsunami, un pugno nella bocca dello stomaco che toglie il fiato, getta benzina su di un fuoco che non accenna a diminuire d’intensità; sento tanta rabbia nelle sue parole, sento che non c’è la minima intenzione di lasciarsi sopraffare dagli eventi, dai momenti difficili o da ciò che li opprime, consci del fatto che il loro grido non resterà inascoltato, perché sanno parlare ai kidz, e lo fanno in modo semplice ma dal grande impatto.

Musica veloce che divora tutto e fa tremare la terra, ma nonostante la chiara e limpida matrice punk hardcore ci troviamo davanti ad un arrangiamento molto curato, preciso e mi sembra parecchio studiato, a differenza del grande classico “è rumore non musica!” i Trauma donano alla valanga di parole un accompagnamento perfetto e trascinante, inserendo dei buonissimi accorgimenti tecnici.

Insomma mi pare di capire che sti ragazzi si sono fatti il loro background ascoltando quell’hardcore nostrano che ha cresciuto migliaia di teste pensanti, e mi piace pensare che “sotto la GRANDINE, SOTTOPRESSIONE, divora LA CRISI” non siano parole messe li a caso, fatto sta che “gocce nel mare di caos” è secondo me un ottimo disco, non riesco a trovare la mia preferita tra le 8 tracce, anche se il testo di “dentro il mio rumore” è qualcosa che difficilmente lascerà la mia testa.

Disco prodotto grazie alla collaborazione tra Total 13 records, Wrong Disk Records e Lunaz records, registrato presso l’A.D.S.R. Decibel Studio di Busto Arsizio, splendide le grafiche di Elia Jungle.

tracklist:

01. gocce nel mare di caos

02. tormento

03. dentro il mio rumore

04. povero illuso

05. via

06. 19 marzo

07. basta

08. tutto avanza