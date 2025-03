Trauma HC: nuove date live in arrivo!

I Trauma HC, band punk hardcore nata tra Milano e Pavia nel 2022, tornano sui palchi con una serie di concerti imperdibili in Italia e in Germania. Dopo l’uscita del loro primo full album Tenere lontano dalla portata dei bambini a dicembre 2023 e la recente collaborazione con i Deriva per lo split Deriva dal Trauma, la band continua a portare il proprio hardcore diretto e senza compromessi ovunque ci sia voglia di pogo e adrenalina.

Con influenze che spaziano dai Sottopressione e Negazione fino ai Comeback Kid, i Trauma HC mescolano l’old school con sonorità più moderne, mantenendo intatta la loro autenticità e la loro attitudine ribelle.

Prossimi concerti:

Sabato 29 Marzo – BORGO IS BURNING Fest (Pavia, IT)

Venerdì 2 Maggio – SOUNDS OF REBELLION Fest (Trieste, IT)

Venerdì 23 Maggio – Jugendcafe (Zwiesel, DE)

Sabato 24 Maggio – Beteigeuze (Ulm, DE)

Domenica 25 Maggio – Keller (Hof, DE)

Domenica 15 Giugno – Legend Club (Milano, IT)

Sabato 21 Giugno – Eterotopia (San Giuliano Milanese, IT)

Venerdì 10 Ottobre – Modena (TBA)

Sabato 11 Ottobre – Officina popolare Jolly Roger (Civitanova Marche, IT)

Una scarica di energia pura, rabbia e resistenza sta per arrivare. Seguiteli su Facebook e Bandcamp per aggiornamenti e nuove date.