Travis Barker: Louder Than Fear, il documentario sulla vita del batterista dei Blink-182

Esce oggi 13 agosto Travis Barker: Louder Than Fear, il nuovo documentario dedicato al batterista dei Blink-182. Il film sarà disponibile su Hulu negli Stati Uniti e su Disney+ a livello internazionale, quindi anche in Italia.

Diretto da Justin Krook e Michael Dwyer, il documentario ripercorre la carriera di Barker, dagli inizi fino alla notorietà raggiunta con i Blink-182, concentrandosi soprattutto sul periodo successivo al tragico incidente aereo del 2008, dal quale il musicista è sopravvissuto insieme a DJ AM, Adam Goldstein. Nell’incidente morirono quattro persone. Barker riportò gravi ustioni e dovette affrontare un lungo percorso di recupero fisico e psicologico.

Louder Than Fear non si concentra però soltanto sull’incidente, ma affronta anche le conseguenze che quell’esperienza ha avuto sulla vita del batterista: il dolore, il senso di colpa del sopravvissuto e la difficoltà di tornare alla normalità. Nel racconto trovano spazio anche la famiglia, gli amici e diversi collaboratori che hanno accompagnato Barker nel corso della sua carriera.

Il film racconta quindi Travis Barker al di là dell’immagine costruita negli anni sul palco, tra tatuaggi, batteria e successo, mostrando il percorso personale che lo ha portato a confrontarsi con le proprie paure e a tornare a vivere e suonare dopo il trauma.

Il documentario è prodotto da Media Weaver Entertainment, con Matthew Weaver e Nick Stern alla produzione e Lawrence Vavra e John Janick come executive producer.

Travis Barker: Louder Than Fear è disponibile da oggi 13 agosto 2026 su Disney+.