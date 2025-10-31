34K
Travis Barker pubblica “Dues Paid” e firma la collaborazione ufficiale con Vans

byDeka
31 Ottobre 2025
Il batterista dei blink-182, Travis Barker, ha pubblicato un nuovo brano punk rock di 30 secondi intitolato “Dues Paid”, puoi ascoltarlo direttamente su Punkadeka.it.
Nel pezzo Barker non si limita alla batteria: canta e firma un concentrato di energia che condensa in mezzo minuto la sua visione più diretta e personale del punk.

In occasione dell’uscita del brano, Barker ha annunciato la collaborazione ufficiale con Vans, il marchio californiano che da decenni accompagna la cultura skate e punk. Il risultato è la Old Skool Vans x Travis Barker, un modello in edizione limitata di sole 50 paia, disponibili esclusivamente presso lo store Vans di The Grove a Los Angeles.

Sulla tomaia campeggia la scritta “Dues Paid” — “conti saldati” —, una frase che racconta l’attitudine e la storia personale di Barker: quella di un musicista che ha costruito la propria carriera attraverso la dedizione assoluta, sopravvivendo anche all’incidente aereo del 2008 che gli cambiò la vita.

Nato a Fontana, California, Barker ha incarnato per oltre trent’anni lo spirito di Vans: dalle prime esibizioni nei garage ai tour mondiali con i blink-182, passando per il Vans Warped Tour, simbolo di un’intera generazione. Questa collaborazione, più che un’operazione di marketing, rappresenta un riconoscimento reciproco: quello tra un artista e un marchio che hanno sempre raccontato la stessa cultura, la stessa California, lo stesso rumore.

https://www.youtube.com/watch?v=N7Q2UjRWvNc

