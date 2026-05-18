Tropical Tennis pubblicano Che giorno è? nuovo singolo e video

I Tropical Tennis presentano Che giorno è?, nuovo singolo disponibile sulle piattaforme digitali dal 28 aprile e accompagnato da un videoclip ufficiale.

Il brano rappresenta un nuovo passo verso il terzo album in studio della band, previsto per l’inizio dell’estate 2026, e sviluppa un sound fortemente legato al punk rock californiano di fine anni ’90.

L’energia immediata della parte musicale si contrappone a un testo più malinconico, che racconta una relazione nata con leggerezza e progressivamente consumata dal tempo e da una realtà sempre più distante da qualsiasi slancio rivoluzionario.

Con Che giorno è? la band continua a muoversi tra melodie dirette e atmosfere nostalgiche, mantenendo un approccio fortemente legato alle sonorità skate punk e pop punk classiche.