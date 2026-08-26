“True To The Bone”: split in 7″ tra COCK SPARRER e DIE TOTEN HOSEN

Due leggende del punk europeo e mondiale hanno annunciato l’uscita di uno split che definire interessante è usare un eufemismo: i leggendari Cock Sparrer e gli altrettanto leggendari Die Toten Hosen ci presentano “True To The Bone”, un 7″ che contiene 2 pezzi per lato.

I Cock Sparrer ci regalano due b-sides del loro ultimo album “Hand on Heart”, mentre i Die Toten Hosen propongono un brano inedito e una cover di un classico dei Clash.

Tracklist

Lato A – Cock Sparrer:

Frontline Heroes

Nowhere to be found

Lato B – Die Toten Hosen

Alles oder nichts

I’m so bored with the U.S.A

https://shop.dietotenhosen.de/index.php/n.225-Split-Single-Cock-Sparrer-_-Die-Toten-Hosen/l.1985-Limitierte-Split-7inch-Single-Cock-Sparrer_Die-Toten-Hosen-_True-to-the-Bone_-/