TUMORI NELLA CITTA: appuntamento a Verona

Sab 1 marzo 2025

ANGOSSA

RESET CLAN

GOGNA

PUNKRAZIO

la storia/il presente/il futuro del punk hardcore veronese.

“Lo sapete bene che quando si parla di punk, non stiamo parlando di moda, ma di un attitudine profonda, di una voglia di rompere le catene che ci accomuna tutt3.

Sistema, cultura, tradizione, lavoro, famiglia, stato, educazione.

Bene! Allora facciamo un concerto maleducato e politicamente scorretto!

Un concerto che puzzi dalla testa e che sia il più sporco possibile.

Di certo questa musica farà bruciare la terra, e a noi toccherà ballarci sopra, e saltare nel tentativo di non strinarci i piedi, sperando che la pioggia di sudore che cadrà dai nostri corpi possa quietare quelle fiamme e farci respirare di tanto in tanto.

Trascinate i vostri conoscenti in questo girone, e lasciate che si perdano, perché la follia ci sia amica e guida.

E come dice Emy…..Prendetene e mangiatene tutt3, questo è il mio fuoco”

Apertura bar/pizza h19

Inizio live h20

Ingresso a offerta (sostegno gruppi)

Verona, corso Venezia 51