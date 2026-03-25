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TURBO GOOO! , il nuovo album in arrivo nell’autunno 2026

byDeka
25 Marzo 2026
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I Turbo Gooo! annunciano l’uscita del nuovo album “Il culto del procione”, prevista per l’autunno 2026 in formato vinile, cassetta e sulle principali piattaforme digitali. Il disco sarà pubblicato per L’autunno della vita.

Prodotto da PierPaolo Alessi e registrato presso i Gotama Studio nelle valli orobiche, il lavoro segna un’evoluzione nel sound della band, che unisce elementi di hardcore, stoner, death punk e speed rock, mantenendo un approccio libero da etichette di genere.

“Il culto del procione” si sviluppa attorno a tematiche che intrecciano esoterismo e critica sociale, con riferimenti alla resistenza, all’antifascismo e alla libertà di pensiero. I contenuti vengono trattati attraverso un linguaggio che alterna toni diretti e momenti più ironici, mantenendo una forte coerenza con l’identità della band.

Secondo quanto dichiarato dal gruppo, il disco nasce con l’intento di trasformare le tensioni del presente in una forma espressiva energica e condivisibile, mantenendo una forte connessione con la dimensione live. Il progetto si inserisce nel percorso della band come un nuovo capitolo, orientato a consolidare e ampliare la propria proposta musicale.

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