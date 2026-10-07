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Turbo Gooo!: “Potatoes” è il nuovo singolo e video tra punk hardcore e stoner

byDeka
7 Ottobre 2026
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Muri di granito, fame chimica e tuberi: i Turbo Gooo! tornano con “Potatoes”, nuovo singolo accompagnato dal relativo videoclip, in uscita domenica 11 ottobre.

Il brano mette insieme l’impatto del punk hardcore con le atmosfere più pesanti e fangose dello stoner heavy psych, costruendo un viaggio sonoro decisamente fuori dagli schemi. A fare da filo conduttore, in questo caso, sono due elementi apparentemente semplici: le patate e l’amicizia.

Tra amplificatori al massimo, trip lisergici e riferimenti che sembrano usciti direttamente dalla Terra di Mezzo, “Potatoes” porta avanti l’attitudine ironica e visionaria dei Turbo Gooo!, tra riff pesanti e una buona dose di amido.

Come racconta la band:

“È musica per chi ha i piedi piantati nel fango e la testa tra le nuvole.”

 

 

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