TURNSTILE: 60.000 persone a Washington e oltre 250.000 dollari raccolti per Palestina, Sudan e Libano

I Turnstile hanno raccolto oltre 250.000 dollari a sostegno delle iniziative umanitarie di Human Concern International in Palestina, Sudan e Libano grazie a un concerto gratuito sul National Mall di Washington, davanti al Washington Monument. Secondo le stime del National Park Service, all’evento hanno partecipato circa 60.000 persone.

Il concerto si inserisce in una lunga storia di musica e impegno sociale nella capitale statunitense. Nello stesso luogo, i Fugazi si erano esibiti nel 1993 e nel 1995 al Sylvan Theater. Il concerto del 1993 era stato organizzato come benefit in occasione del trentesimo anniversario della Marcia su Washington e aveva richiamato circa 5.000 persone.

Per i Turnstile, band originaria di Baltimora cresciuta nella scena hardcore dell’area DMV, l’appuntamento ha rappresentato anche un ritorno alle proprie radici. Durante il set, il frontman Brendan Yates ha ringraziato il pubblico, ricordando come la scena in cui la band è cresciuta abbia insegnato ai musicisti che la musica riflette non soltanto chi la crea, ma anche le persone, il mondo, le sofferenze e le gioie che la circondano.