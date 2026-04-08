Turnstile: ex chitarrista accusato di tentato omicidio del padre del cantante Brendan Yates

Brady Ebert, ex chitarrista dei Turnstile (uscito dalla band nel 2022), è stato accusato di tentato omicidio nei confronti di William Yates, padre del cantante Brendan Yates.

Secondo quanto riportato da documenti della polizia di Silver Spring (Maryland), Ebert avrebbe sostato nei pressi dell’abitazione di Yates, suonando il clacson e urlando contro alcuni membri della famiglia. In seguito, avrebbe cercato di investirlo con l’auto, colpendolo dopo aver fatto inversione. L’episodio sarebbe avvenuto a breve distanza anche da altri familiari presenti.

Le autorità riportano inoltre altri episodi precedenti, in cui Ebert avrebbe rivolto insulti alla famiglia Yates e compiuto manovre pericolose con il veicolo nei confronti della stessa persona.

La vicenda è attualmente oggetto di indagine da parte delle autorità locali.