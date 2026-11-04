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Tutte le uscite punk del mese di Ottobre! …(o quasi)

byAlessandro Pentassuglia
4 Novembre 2026
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La nostra playlist dedicata alle novità punk rock si era fermata alle uscite di Aprile. Non perché nel frattempo fosse mancata la musica, anzi. Semplicemente, tra impegni, ritardi e una gestione del tempo non proprio impeccabile da parte del sottoscritto, questa rubrica è finita col prendersi una pausa decisamente più lunga del previsto. Mea culpa, quindi, e scuse doverose a chi la seguiva con interesse.

Per fortuna, in redazione qualcuno ha pensato bene di ricordarmi che forse era arrivato il momento di rimetterci mano. Ed eccoci qui, pronti a riprendere il filo partendo da ottobre, con la consueta raccolta di singoli, EP e album che hanno attraversato il panorama punk rock e dintorni.

Ma non finisce qui: l’intenzione è anche quella di recuperare, un po’ alla volta, tutte le uscite dei mesi rimasti scoperti. Perché nel frattempo di musica interessante ne è passata parecchia e sarebbe un peccato lasciarla indietro.

Insomma, scusate il ritardo. Ora basta chiacchiere, torniamo a far girare la musica.

BAD MOON – Carry me now
Un country-punk ruvido e senza troppi fronzoli che strizza l’occhio ai Social distortion. “Carry Me Now” mescola chitarre garage, atmosfere western e attitudine punk, puntando su una produzione volutamente grezza e immediata. Il singolo anticipa un nuovo EP di cinque tracce, già registrato e in attesa di pubblicazione.

THE BAD PLUG – Farm House
Il trio milanese torna con un brano di synth-punk e garage rock che trasforma una filastrocca per bambini in una satira della vita metropolitana, popolata da animali con vizi e comportamenti fin troppo umani. Tra synth ossessivi, chitarre distorte e umorismo nero, e che anticipa l’album d’esordio Plugology (Wild Honey Records)

THE BAR STOOL PREACHERS – Want to know
Estratto dal nuovo album Party Eternal!, il brano della band britannica mescola melodie pop punk, ska e ritmi rap. Dietro un sound coinvolgente e ballabile emerge la consueta vena polemica del gruppo, che prende di mira la disinformazione e la tendenza ad accettare verità preconfezionate senza porsi troppe domande.

CAPOCCIA – Got your back
Punk rock veloce e old school, di scuola anni ’90, per il progetto solista del musicista romano. Estratto da “No Apologies”, il brano nasce tra un viaggio in motorino e un momento di gioia con il figlio. La prova che il punk non va in pensione, nemmeno con gli impegni della vita adulta.

CEREAL KILLER – Veleno
“Veleno” è la title track dell’album d’esordio dei Cereal Killer. Brano punk hardcore melodico di scuola californiana che, tra rabbia e disagio, critica una società sempre più alienante. Ai più grandicelli potrebbe ricordare il sound dell’Invasione degli Omini Verdi, arricchita da assoli dal sapore metal e incursioni screamo.

COMEBACK KID – Yesterday’s gone feat Incendiary
Hardcore melodico e aggressivo per i canadesi Comeback Kid, che si avvalgono della voce di Brendan Garrone degli Incendiary. Tra ritmi serrati e un breakdown devastante, il brano parla della necessità di lasciarsi il passato alle spalle e anticipa il nuovo album Chosen Hell, in uscita il 6 novembre.

CURSE AND CALLING – Wanted
Da Graz, in Austria, arrivano i Cursed and Calling con un post-hardcore potente e melodico. “Wanted” racconta la nostalgia per una persona perduta, nonostante una relazione dolorosa, e anticipa l’album d’esordio Feel the Sun, previsto per aprile 2027.

DEECRACKS – Next to no one
Gli austriaci DeeCRACKS tornano con un brano dal forte sapore Ramonescore, tra chitarre graffianti, melodie irresistibili e ritornelli pop punk. “Next To No One” è una canzone d’amore in pieno stile punk rock, estratta dal nuovo album True Nothing, pubblicato il 23 ottobre per Pirates Press Records.

DERIVA – Silenzi Armati
La band piacentina propone un hardcore punk sperimentale e corrosivo, con testi in italiano e contaminazioni che spaziano dal metal all’elettronica, senza rinunciare a un’attitudine decisamente DIY. Tra sonorità abrasive e poco convenzionali, muovendosi sul filo della tensione e della rabbia e lontano dagli schemi più tradizionali.

THE DOLLHEADS – What teenage angst
Il giovanissimo trio di Las Vegas rispolvera la title track del proprio album d’esordio del 2022, riproponendola in una versione più matura e potente. Tra punk rock, pop punk e richiami a Ramones e Joan Jett, il brano apre l’EP “Teenage Angst, Revisited”, pubblicato per Vinyl Threat Records.

DUMB BATS – Creature
Il quartetto di Stoccarda mescola punk rock adrenalinico e rock’n’roll sporco e graffiante in un nuovo singolo che strizza l’occhio al sound di band come The Baboon Show, The Runaways e Turbonegro, tra riff trascinanti, una sezione ritmica incalzante e la voce grintosa della cantante Malu.

FAKE NAMES – Punk Ruins
Il supergruppo con membri di Bad Religion, Refused e Girls Against Boys torna con la title track del terzo album. Un brano che recupera le radici hardcore della scena di Washington D.C., tra chitarre taglienti, assoli graffianti e ritornelli melodici. Punk rock vecchia scuola, suonato da chi quella storia ha contribuito a scriverla.

THE FAMILY BUSINESS LTD – Floor Burner
Il supergruppo ska, che riunisce membri di Rat Boy, The Ordinary Boys e The English Beat e si avvale della collaborazione di Tim Armstrong e Jesse Michaels, presenta un brano che è un concentrato di ska 2-Tone, ritmi in levare e attitudine punk, riportando alla mente l’energia della scena britannica di fine anni ’70.

FELDSPAR – Soft Side
Per la band romana un mix di hardcore, power pop e alternative rock anni ’90, dove chitarre potenti e melodie accattivanti si intrecciano a voci ruvide e pulite. Un brano che riflette la nuova direzione dei Feldspar, sempre più orientata a esplorare vulnerabilità ed emozioni senza perdere l’aggressività delle proprie radici hardcore.

THE FLATLINERES – Only Darkness
Estratto dall’album Cold World, il brano mescola punk rock melodico e atmosfere malinconiche, affrontando i momenti più bui della vita, quando tutto sembra sfuggire di mano. Un pezzo intenso, tra rabbia, fragilità e speranza, che ricorda quanto sia importante avere qualcuno accanto per trovare la forza di andare avanti.

FLATMATES 205 – Away Days
Il nuovo singolo dei Torinesi Flatmates 205, va a pescare le sonorità pop punk dei primi anni 2000, tra ritornelli immediati, chitarre alla Blink-182 e tanta energia. Cantato quasi interamente in italiano, il brano arriva a un anno e mezzo dall’album Leap of Faith, confermando l’attitudine melodica e spensierata della band.

THE FOMITES – Late last night
Da Vancouver arriva un concentrato di skate punk veloce e irriverente, tra chitarre serrate, melodie trascinanti e un immaginario che mescola horror, fantascienza e cultura pop. Estratto dall’album Smoke a Joint About It, pubblicato per Kinda Cool Records, il brano conferma l’attitudine scanzonata del trio.

FRENZEE – Wit’s End
“Wit’s End”, traccia d’apertura del secondo album “Runnin’ Amok” del trio greco-australiano, è un’esplosione di punk rock grezzo e adrenalinico, che tra riff serrati e distorsioni richiama Motörhead e Bikini Kill. Energia senza compromessi, fatta apposta per scatenare il pogo.

GIMP FIST – Give me a reason
Il trio britannico era tornato a inizio estate con un brano che miscela street punk melodico e Oi! vecchia scuola, con chitarre energiche, ritmi incalzanti e ritornelli da cantare a squarciagola per affronta le difficoltà della classe lavoratrice, il crescente malcontento sociale e denunciando il ritorno di ideologie fasciste.

THE GREY KIDS – Black cloud song
Estratto dall’album “Late Bloomers”, pubblicato il 22 ottobre, “Black Cloud Song” è un mix di pop punk, ramonescore e punk rock melodico. Tra chitarre graffianti, ritmi incalzanti e melodie immediate, il brano richiama il sound di band come Riverdales, Ramones e i primi Green Day.

HARKER – I ruin everything
La band di Brighton mescola punk rock melodico e indie rock anni ’90 in un brano energico e introspettivo. Estratto dall’album All That Remains, il pezzo è un anti-inno autobiografico che racconta le frustrazioni, la solitudine e le difficoltà personali del cantante legate all’ADHD, tra chitarre graffianti e coinvolgenti melodie.

HEARTS APART – You are not alone
La band vicentina anticipa il nuovo album Xanax, Dramas & Rock’n’roll, in uscita il 20 novembre, con un brano che parla di solidarietà e dell’importanza di esserci nei momenti difficili. Un punk rock più lento e malinconico del solito, dalle atmosfere anni ’90.

THE INTERRUPTERS – Warrior Spirit
La band californiana torna a distanza di quattro anni con un inno alla resilienza e al coraggio di affrontare le proprie battaglie personali, allontanandosi però dal classico sound ska punk per abbracciare sintetizzatori e sonorità new wave anni ’80. Una svolta che, da alcune indiscrezioni, dovrebbe rimanere un episodio isolato.

L7 – Loma Linda
Le storiche L7 tornano con un brano dalle atmosfere grunge e alternative rock, più pacato rispetto al loro repertorio classico. Estratto da una demo del 2003 e completato dopo oltre vent’anni, “Loma Linda” segna il ritorno (per il tour di addio) della bassista Janis Tanaka, dopo la scomparsa di Jennifer Finch.

LESS THAN JAKE – Overloaded
I veterani dello ska punk della Florida tornano con “Overloaded”, nuovo singolo pubblicato il 20 ottobre insieme a “Another Hostage Situation”. Un’altra uscita per una band che, dopo oltre trent’anni di carriera, continua a portare avanti il proprio inconfondibile mix di punk rock e ska.

MCBAIN – My Sweet Quarantine
Il brano d’apertura del nuovo album “Files”, della band milanese, pubblicato il 16 ottobre. Poco più di un minuto di punk rock melodico e pop punk, nel solco della tradizione americana. Un vero e proprio assaggio diretto e senza fronzoli delle dodici tracce del disco.

MOONRAKER – The audacity
Estratto dal nuovo album “Me and the Bells”, il trio californiano ci porta un punk rock melodico veloce e trascinante, tra ritornelli immediati e testi carichi di sarcasmo. Il brano affronta le relazioni tossiche, il rancore e la voglia di liberarsi da chi cerca di controllare gli altri.

MOUSER – Mr. Greed
Dall’Olanda arrivano i Mouser con un punk rock vecchia scuola, che richiama le sonorità di fine anni ’70. Estratto dall’album omonimo, “Mr. Greed” è un attacco all’avidità di chi continua ad accumulare ricchezze senza mai averne abbastanza, tra melodie immediate e attitudine punk’n’roll.

MXPX – Panic Attack
Un concentrato di skate punk veloce e melodico, tra chitarre energiche e ritornelli da cantare a squarciagola per la band californiana. Il brano affronta l’ansia e le pressioni della vita quotidiana, ricordando che non siamo soli nei momenti difficili. Il singolo anticipa “Living in the Chaos”, dodicesimo album della band.

REASON TO LEAVE – Desperate Measures
Da Liverpool arrivano i Reason To Leave con “Desperate Measures”, estratto dall’album d’esordio Live, Laugh, Leave, pubblicato il 23 ottobre. Skate punk veloce e hardcore melodico di scuola anni ’90, tra riff di chitarra tecnici e ritmi serrati, con influenze che richiamano Propagandhi, Pennywise e Bad Religion.

SAL RINELLA E LE PALOTTOLE – Senza limiti e rimpianti
Un singolo che mescola punk rock vecchia scuola e cantautorato, con un ritornello pensato per essere cantato tutti insieme. Un brano che parla di fragilità, errori e contraddizioni, ma soprattutto della voglia di andare avanti e vivere senza rimpianti, tra impegno, ironia e spirito di appartenenza.

SICK THOUGTS – Too quiet in the city
Garage punk sporco, grezzo e senza compromessi per Drew Owen, che con “Too Quiet in the City”, estratto dall’EP Skull, pubblicato il 16 ottobre per Under The Gun Records, scatena un concentrato di energia e rock’n’roll selvaggio. Meno di due minuti di ritmi forsennati, chitarre distorte e attitudine decisamente lo-fi.

THE SLEIGHTS – Traffic Lights
Un punk rock melodico che guarda allo skate punk degli anni ’90 e al pop punk dei primi 2000. Estratto dall’album “Don’t Worry! It Will All Be Over Soon”, il singolo uscito ad agosto e giunto a noi solo ora alterna ritmi incalzanti e melodie trascinanti ad atmosfere più malinconiche.

SPANISH LOVE SONGS – Welcome to hell
La band anticipa il nuovo album “Future Nausea”con un brano che si allontana dal punk per abbracciare sonorità più vicine al rock mainstream a stelle e strisce. Tra melodie trascinanti e atmosfere anni ’80, il testo affronta il cinismo, il potere delle grandi aziende tecnologiche e l’apatia di una società sempre più rassegnata.

SPIKE AND THE GIMME GIMMES – Girls just want to have fun
Spike Slawson e soci tornano con una scatenata rilettura punk rock del celebre successo di Cyndi Lauper, accompagnati per l’occasione da Karina Denike e dalle Bad Cop/Bad Cop ai cori. Il brano è estratto da Shit the Bed, nuovo album di cover pubblicato il 23 ottobre per Fat Wreck Chords.

TURBO GOOO! – Potatoes
Un brano che mescola la furia del punk hardcore ai riff pesanti e ruvidi dell’hard rock, con una buona dose di psichedelia e ironia. Protagoniste assolute sono le patate, tra amicizia, atmosfere lisergiche e improbabili suggestioni fantasy.

TEENAGE BOTTLEROCKET – I dont’ know what I want to be
I Teenage Bottlerocket festeggiano Halloween rispolverando un brano dell’album “Ready to Roll” del 2025, reinciso per l’occasione con un testo a misura di bambino. Il loro immancabile pop punk di scuola Ramones accompagna anche l’uscita di un libro illustrato per i più piccoli, scritto da Ray Carlisle e Miguel Chen.

GLI ULTIMI – Dove vai
Il primo singolo estratto dal prossimo album di inediti della band romana, mescola punk rock melodico e armonie vocali, raccontando il conflitto tra routine quotidiana e voglia di inseguire i propri sogni. Un vero e proprio inno per chi tra lavoro e sacrifici continua a credere nella musica come forma di riscatto e libertà.

THE UNDERBITES
Un punk rock vecchia scuola che guarda ai Ramones e ai Clash, tra chitarre graffianti, melodie immediate e una spiccata vena polemica. Estratto dall’album Out of Control, per I Buy Records, “American Election Day” si inserisce nel filone di critica sociale e politica con un evidente richiamo al clima elettorale americano.

VELVET MOUNTAIN – Ruvidi
Nel nuovo singolo estratto dall’EP “Cornea” il gruppo piemontese mescola influenze grunge, alternative rock e punk rock guardando a band come Nirvana, Rage Against the Machine e Offspring. Tra sonorità graffianti e una forte carica emotiva, il pezzo si fa notare anche per l’abbandono dei testi in inglese a favore dell’italiano.

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