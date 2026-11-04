Tutte le uscite punk del mese di Ottobre! …(o quasi)

La nostra playlist dedicata alle novità punk rock si era fermata alle uscite di Aprile. Non perché nel frattempo fosse mancata la musica, anzi. Semplicemente, tra impegni, ritardi e una gestione del tempo non proprio impeccabile da parte del sottoscritto, questa rubrica è finita col prendersi una pausa decisamente più lunga del previsto. Mea culpa, quindi, e scuse doverose a chi la seguiva con interesse.

Per fortuna, in redazione qualcuno ha pensato bene di ricordarmi che forse era arrivato il momento di rimetterci mano. Ed eccoci qui, pronti a riprendere il filo partendo da ottobre, con la consueta raccolta di singoli, EP e album che hanno attraversato il panorama punk rock e dintorni.

Ma non finisce qui: l’intenzione è anche quella di recuperare, un po’ alla volta, tutte le uscite dei mesi rimasti scoperti. Perché nel frattempo di musica interessante ne è passata parecchia e sarebbe un peccato lasciarla indietro.

Insomma, scusate il ritardo. Ora basta chiacchiere, torniamo a far girare la musica.

BAD MOON – Carry me now

Un country-punk ruvido e senza troppi fronzoli che strizza l’occhio ai Social distortion. “Carry Me Now” mescola chitarre garage, atmosfere western e attitudine punk, puntando su una produzione volutamente grezza e immediata. Il singolo anticipa un nuovo EP di cinque tracce, già registrato e in attesa di pubblicazione.

THE BAD PLUG – Farm House

Il trio milanese torna con un brano di synth-punk e garage rock che trasforma una filastrocca per bambini in una satira della vita metropolitana, popolata da animali con vizi e comportamenti fin troppo umani. Tra synth ossessivi, chitarre distorte e umorismo nero, e che anticipa l’album d’esordio Plugology (Wild Honey Records)

THE BAR STOOL PREACHERS – Want to know

Estratto dal nuovo album Party Eternal!, il brano della band britannica mescola melodie pop punk, ska e ritmi rap. Dietro un sound coinvolgente e ballabile emerge la consueta vena polemica del gruppo, che prende di mira la disinformazione e la tendenza ad accettare verità preconfezionate senza porsi troppe domande.

CAPOCCIA – Got your back

Punk rock veloce e old school, di scuola anni ’90, per il progetto solista del musicista romano. Estratto da “No Apologies”, il brano nasce tra un viaggio in motorino e un momento di gioia con il figlio. La prova che il punk non va in pensione, nemmeno con gli impegni della vita adulta.

CEREAL KILLER – Veleno

“Veleno” è la title track dell’album d’esordio dei Cereal Killer. Brano punk hardcore melodico di scuola californiana che, tra rabbia e disagio, critica una società sempre più alienante. Ai più grandicelli potrebbe ricordare il sound dell’Invasione degli Omini Verdi, arricchita da assoli dal sapore metal e incursioni screamo.

COMEBACK KID – Yesterday’s gone feat Incendiary

Hardcore melodico e aggressivo per i canadesi Comeback Kid, che si avvalgono della voce di Brendan Garrone degli Incendiary. Tra ritmi serrati e un breakdown devastante, il brano parla della necessità di lasciarsi il passato alle spalle e anticipa il nuovo album Chosen Hell, in uscita il 6 novembre.

CURSE AND CALLING – Wanted

Da Graz, in Austria, arrivano i Cursed and Calling con un post-hardcore potente e melodico. “Wanted” racconta la nostalgia per una persona perduta, nonostante una relazione dolorosa, e anticipa l’album d’esordio Feel the Sun, previsto per aprile 2027.

DEECRACKS – Next to no one

Gli austriaci DeeCRACKS tornano con un brano dal forte sapore Ramonescore, tra chitarre graffianti, melodie irresistibili e ritornelli pop punk. “Next To No One” è una canzone d’amore in pieno stile punk rock, estratta dal nuovo album True Nothing, pubblicato il 23 ottobre per Pirates Press Records.

DERIVA – Silenzi Armati

La band piacentina propone un hardcore punk sperimentale e corrosivo, con testi in italiano e contaminazioni che spaziano dal metal all’elettronica, senza rinunciare a un’attitudine decisamente DIY. Tra sonorità abrasive e poco convenzionali, muovendosi sul filo della tensione e della rabbia e lontano dagli schemi più tradizionali.

THE DOLLHEADS – What teenage angst

Il giovanissimo trio di Las Vegas rispolvera la title track del proprio album d’esordio del 2022, riproponendola in una versione più matura e potente. Tra punk rock, pop punk e richiami a Ramones e Joan Jett, il brano apre l’EP “Teenage Angst, Revisited”, pubblicato per Vinyl Threat Records.

DUMB BATS – Creature

Il quartetto di Stoccarda mescola punk rock adrenalinico e rock’n’roll sporco e graffiante in un nuovo singolo che strizza l’occhio al sound di band come The Baboon Show, The Runaways e Turbonegro, tra riff trascinanti, una sezione ritmica incalzante e la voce grintosa della cantante Malu.

FAKE NAMES – Punk Ruins

Il supergruppo con membri di Bad Religion, Refused e Girls Against Boys torna con la title track del terzo album. Un brano che recupera le radici hardcore della scena di Washington D.C., tra chitarre taglienti, assoli graffianti e ritornelli melodici. Punk rock vecchia scuola, suonato da chi quella storia ha contribuito a scriverla.

THE FAMILY BUSINESS LTD – Floor Burner

Il supergruppo ska, che riunisce membri di Rat Boy, The Ordinary Boys e The English Beat e si avvale della collaborazione di Tim Armstrong e Jesse Michaels, presenta un brano che è un concentrato di ska 2-Tone, ritmi in levare e attitudine punk, riportando alla mente l’energia della scena britannica di fine anni ’70.

FELDSPAR – Soft Side

Per la band romana un mix di hardcore, power pop e alternative rock anni ’90, dove chitarre potenti e melodie accattivanti si intrecciano a voci ruvide e pulite. Un brano che riflette la nuova direzione dei Feldspar, sempre più orientata a esplorare vulnerabilità ed emozioni senza perdere l’aggressività delle proprie radici hardcore.

THE FLATLINERES – Only Darkness

Estratto dall’album Cold World, il brano mescola punk rock melodico e atmosfere malinconiche, affrontando i momenti più bui della vita, quando tutto sembra sfuggire di mano. Un pezzo intenso, tra rabbia, fragilità e speranza, che ricorda quanto sia importante avere qualcuno accanto per trovare la forza di andare avanti.

FLATMATES 205 – Away Days

Il nuovo singolo dei Torinesi Flatmates 205, va a pescare le sonorità pop punk dei primi anni 2000, tra ritornelli immediati, chitarre alla Blink-182 e tanta energia. Cantato quasi interamente in italiano, il brano arriva a un anno e mezzo dall’album Leap of Faith, confermando l’attitudine melodica e spensierata della band.

THE FOMITES – Late last night

Da Vancouver arriva un concentrato di skate punk veloce e irriverente, tra chitarre serrate, melodie trascinanti e un immaginario che mescola horror, fantascienza e cultura pop. Estratto dall’album Smoke a Joint About It, pubblicato per Kinda Cool Records, il brano conferma l’attitudine scanzonata del trio.

FRENZEE – Wit’s End

“Wit’s End”, traccia d’apertura del secondo album “Runnin’ Amok” del trio greco-australiano, è un’esplosione di punk rock grezzo e adrenalinico, che tra riff serrati e distorsioni richiama Motörhead e Bikini Kill. Energia senza compromessi, fatta apposta per scatenare il pogo.

GIMP FIST – Give me a reason

Il trio britannico era tornato a inizio estate con un brano che miscela street punk melodico e Oi! vecchia scuola, con chitarre energiche, ritmi incalzanti e ritornelli da cantare a squarciagola per affronta le difficoltà della classe lavoratrice, il crescente malcontento sociale e denunciando il ritorno di ideologie fasciste.

THE GREY KIDS – Black cloud song

Estratto dall’album “Late Bloomers”, pubblicato il 22 ottobre, “Black Cloud Song” è un mix di pop punk, ramonescore e punk rock melodico. Tra chitarre graffianti, ritmi incalzanti e melodie immediate, il brano richiama il sound di band come Riverdales, Ramones e i primi Green Day.

HARKER – I ruin everything

La band di Brighton mescola punk rock melodico e indie rock anni ’90 in un brano energico e introspettivo. Estratto dall’album All That Remains, il pezzo è un anti-inno autobiografico che racconta le frustrazioni, la solitudine e le difficoltà personali del cantante legate all’ADHD, tra chitarre graffianti e coinvolgenti melodie.

HEARTS APART – You are not alone

La band vicentina anticipa il nuovo album Xanax, Dramas & Rock’n’roll, in uscita il 20 novembre, con un brano che parla di solidarietà e dell’importanza di esserci nei momenti difficili. Un punk rock più lento e malinconico del solito, dalle atmosfere anni ’90.

THE INTERRUPTERS – Warrior Spirit

La band californiana torna a distanza di quattro anni con un inno alla resilienza e al coraggio di affrontare le proprie battaglie personali, allontanandosi però dal classico sound ska punk per abbracciare sintetizzatori e sonorità new wave anni ’80. Una svolta che, da alcune indiscrezioni, dovrebbe rimanere un episodio isolato.

L7 – Loma Linda

Le storiche L7 tornano con un brano dalle atmosfere grunge e alternative rock, più pacato rispetto al loro repertorio classico. Estratto da una demo del 2003 e completato dopo oltre vent’anni, “Loma Linda” segna il ritorno (per il tour di addio) della bassista Janis Tanaka, dopo la scomparsa di Jennifer Finch.

LESS THAN JAKE – Overloaded

I veterani dello ska punk della Florida tornano con “Overloaded”, nuovo singolo pubblicato il 20 ottobre insieme a “Another Hostage Situation”. Un’altra uscita per una band che, dopo oltre trent’anni di carriera, continua a portare avanti il proprio inconfondibile mix di punk rock e ska.

MCBAIN – My Sweet Quarantine

Il brano d’apertura del nuovo album “Files”, della band milanese, pubblicato il 16 ottobre. Poco più di un minuto di punk rock melodico e pop punk, nel solco della tradizione americana. Un vero e proprio assaggio diretto e senza fronzoli delle dodici tracce del disco.

MOONRAKER – The audacity

Estratto dal nuovo album “Me and the Bells”, il trio californiano ci porta un punk rock melodico veloce e trascinante, tra ritornelli immediati e testi carichi di sarcasmo. Il brano affronta le relazioni tossiche, il rancore e la voglia di liberarsi da chi cerca di controllare gli altri.

MOUSER – Mr. Greed

Dall’Olanda arrivano i Mouser con un punk rock vecchia scuola, che richiama le sonorità di fine anni ’70. Estratto dall’album omonimo, “Mr. Greed” è un attacco all’avidità di chi continua ad accumulare ricchezze senza mai averne abbastanza, tra melodie immediate e attitudine punk’n’roll.

MXPX – Panic Attack

Un concentrato di skate punk veloce e melodico, tra chitarre energiche e ritornelli da cantare a squarciagola per la band californiana. Il brano affronta l’ansia e le pressioni della vita quotidiana, ricordando che non siamo soli nei momenti difficili. Il singolo anticipa “Living in the Chaos”, dodicesimo album della band.

REASON TO LEAVE – Desperate Measures

Da Liverpool arrivano i Reason To Leave con “Desperate Measures”, estratto dall’album d’esordio Live, Laugh, Leave, pubblicato il 23 ottobre. Skate punk veloce e hardcore melodico di scuola anni ’90, tra riff di chitarra tecnici e ritmi serrati, con influenze che richiamano Propagandhi, Pennywise e Bad Religion.

SAL RINELLA E LE PALOTTOLE – Senza limiti e rimpianti

Un singolo che mescola punk rock vecchia scuola e cantautorato, con un ritornello pensato per essere cantato tutti insieme. Un brano che parla di fragilità, errori e contraddizioni, ma soprattutto della voglia di andare avanti e vivere senza rimpianti, tra impegno, ironia e spirito di appartenenza.

SICK THOUGTS – Too quiet in the city

Garage punk sporco, grezzo e senza compromessi per Drew Owen, che con “Too Quiet in the City”, estratto dall’EP Skull, pubblicato il 16 ottobre per Under The Gun Records, scatena un concentrato di energia e rock’n’roll selvaggio. Meno di due minuti di ritmi forsennati, chitarre distorte e attitudine decisamente lo-fi.

THE SLEIGHTS – Traffic Lights

Un punk rock melodico che guarda allo skate punk degli anni ’90 e al pop punk dei primi 2000. Estratto dall’album “Don’t Worry! It Will All Be Over Soon”, il singolo uscito ad agosto e giunto a noi solo ora alterna ritmi incalzanti e melodie trascinanti ad atmosfere più malinconiche.

SPANISH LOVE SONGS – Welcome to hell

La band anticipa il nuovo album “Future Nausea”con un brano che si allontana dal punk per abbracciare sonorità più vicine al rock mainstream a stelle e strisce. Tra melodie trascinanti e atmosfere anni ’80, il testo affronta il cinismo, il potere delle grandi aziende tecnologiche e l’apatia di una società sempre più rassegnata.

SPIKE AND THE GIMME GIMMES – Girls just want to have fun

Spike Slawson e soci tornano con una scatenata rilettura punk rock del celebre successo di Cyndi Lauper, accompagnati per l’occasione da Karina Denike e dalle Bad Cop/Bad Cop ai cori. Il brano è estratto da Shit the Bed, nuovo album di cover pubblicato il 23 ottobre per Fat Wreck Chords.

TURBO GOOO! – Potatoes

Un brano che mescola la furia del punk hardcore ai riff pesanti e ruvidi dell’hard rock, con una buona dose di psichedelia e ironia. Protagoniste assolute sono le patate, tra amicizia, atmosfere lisergiche e improbabili suggestioni fantasy.

TEENAGE BOTTLEROCKET – I dont’ know what I want to be

I Teenage Bottlerocket festeggiano Halloween rispolverando un brano dell’album “Ready to Roll” del 2025, reinciso per l’occasione con un testo a misura di bambino. Il loro immancabile pop punk di scuola Ramones accompagna anche l’uscita di un libro illustrato per i più piccoli, scritto da Ray Carlisle e Miguel Chen.

GLI ULTIMI – Dove vai

Il primo singolo estratto dal prossimo album di inediti della band romana, mescola punk rock melodico e armonie vocali, raccontando il conflitto tra routine quotidiana e voglia di inseguire i propri sogni. Un vero e proprio inno per chi tra lavoro e sacrifici continua a credere nella musica come forma di riscatto e libertà.

THE UNDERBITES

Un punk rock vecchia scuola che guarda ai Ramones e ai Clash, tra chitarre graffianti, melodie immediate e una spiccata vena polemica. Estratto dall’album Out of Control, per I Buy Records, “American Election Day” si inserisce nel filone di critica sociale e politica con un evidente richiamo al clima elettorale americano.

VELVET MOUNTAIN – Ruvidi

Nel nuovo singolo estratto dall’EP “Cornea” il gruppo piemontese mescola influenze grunge, alternative rock e punk rock guardando a band come Nirvana, Rage Against the Machine e Offspring. Tra sonorità graffianti e una forte carica emotiva, il pezzo si fa notare anche per l’abbandono dei testi in inglese a favore dell’italiano.