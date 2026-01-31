…Tutte le uscite punk del mese! (o quasi)

Gennaio porta con sé un’ondata di energia nuova: tra ritorni attesi e debutti esplosivi, il punk rock non smette di sorprendere. Ecco le uscite più interessanti da avere nell’orecchio questo mese…

AITA – No Hard Feelings

Chitarre incisive e testi sinceri su tensioni irrisolte e verità non dette. Quello della band di Baltimora è un inno pop-punk con female voice che richiama band come Melon Ball e For I am.

ALREADY BURIED – Mirror Lies

E’ il singolo di debutto degli Already Buried, nuova band hardcore di Milano formata da veterani della scena italiana: propongono un brano breve e aggressivo con groove pesante, riff metallici e cori da urlare dal vivo.

ANGEL DU$T – Cold 2 the Touch

Brano che dà il titolo al nuovo album in uscita il 13 febbraio per Run For Cover: hardcore contaminato da un rock alternativo, con riff incisivi e un mood ruvido ma melodico.

AVEM – Heart Upside Down

Primo singolo dal nuovo album previsto nel 2026 per il quartetto canadese: punk rock melodico, intenso e carico di sensibilità emotiva.

BATTLE FLASK – Rebels and Imbeciles

La punk rock band di Los Angeles anticipa l’album omonimo (30 gennaio) con un brano che fonde aggressività punk, metal e attitudine Oi, omaggiando la scena old school americana.

BLISTERHEAD – Where We Belong

Street punk e rock’n roll per la band svedese per un pezzo melodico e diretto, tra senso di appartenenza e urgenza emotiva, con un ritornello pensato per il coro sotto palco, porta il nome dell’album in arrivo.

THE CASUALTIES – People Over Power

Un vero e proprio grido di battaglia, che implora tutti di lottare contro le ingiustizie. Il singolo interrompe una pausa lunga otto anni, ed è il primo rilasciato sotto Hellcat Records.

CONVERGE – We Were Never the Same

Nuovo brano incluso in Love Is Not Enough in uscita il 13 febbraio per Epitaph: hardcore estremo, frammentato e di enorme impatto emotivo.

DEATHWOOD – Zombiecracy

Singolo del nuovo EP dei Deathwood, è un horror punk oscuro e cinematografico. Tra riff veloci e atmosfere macabre, affronta degrado sociale e visioni apocalittiche, unendo punk classico e stile distintivo della band.

DRY SOCKET – Rigged Survival

Hardcore diretto e senza fronzoli per la giovane band di Portland, in attesa di ascoltare il nuovo album Self Defense Techniques in uscita a fine marzo per Get Better Records.

FORGETABOUTIT – Point of no return

La skate band di Oslo sforna un altro pezzo veloce ed ad alta energia, puntando su un sound diretto e fortemente influenzato dal punk, esce in combinazione con l’uscita del nuovo album Orchestrated World.

GLADIE – Car Alarm

Primo singolo tratto da “No Need To Be Lonely”: indie-rock punk veloce, con voce intensa e testi chiari sulla noia e l’apatia moderna, un ritorno energico e liberatorio.

GOGOL BORDELLO – Ignition

Un pezzo groove post-punk energico, attraversato da synth anni ’80, che celebra le amicizie di una vita e le radici ucraine di Eugene Hütz. Il brano però si allontana dalle melodie gypsy a cui si è abituati.

GOLDFINGER (feat. Jim Lindberg) – Last One Standing

Estratto da “Nine Lives” uscito il 23 gennaio: il pezzo riesce a mixare lo ska punk con l’energia inconfondibile di Jim Lindberg dei Pennywise, dando vita a uno “ska banger”, perfetto per ballare o cantare a squarciagola.

GUNMOLL – Bitterness

Un brano alternative rock dolce, potente e sincero, che anticipa l’album debutto “Kill Your Darlings” previsto per il 6 febbraio.

HOW MUCH ART – XO

Nuovo progetto del chitarrista Maddi Nave dopo lo scioglimento dei GEL: punk hardcore viscerale, diretto e senza filtri.

JAGUERO – Hold Me Close

Parte del doppio singolo Hold Me Close / Monday, che anticipa il primo album Make Me Feel Alive Again, mostrando le due anime della band: l’una urgente e viscerale, l’altra fragile e riflessiva.

JOYCE MANOR – I Know Where Mark Chen Lives

Il nuovo singolo anticipa l’album “I Used To Go To This Bar” (30 gennaio, Epitaph): punk rock asciutto e autoironico, fedele allo stile essenziale della band di Torrance.

LONELY BUNKER – Comedy of Madness

Pop-punk in 8 bit per i Lonely Bunker che mescola energia punk e sonorità vintage da videogame e regala un’esperienza divertente e irresistibile per gli amanti del genere.

MATCHBOOK ROMANCE – Something worse than the night

Un brano ritrovato dalle sessioni 2006 di VOICES, completato per la deluxe edition del 20° anniversario. Mescola l’intensità emo-post-hardcore tipica della band con testi più riflessivi e maturi.

MAVERIX – Maverix Radio

Il secondo singolo del trio cowpunk è una scarica di energia grezza, riff fulminanti e cori da cantare a squarciagola: un inno ribelle e senza compromessi che fa eco ai Ramones.

MELONBALL – Ally or Alibi

Punk rock melodico e compatto di una delle band più interessanti d’Europa, il brano mette in discussione le lealtà apparenti e la solidarietà di facciata, con un assolo di Joshua Gropp che ne amplifica l’intensità.

THE MOLOTOVS – Get a Life

Una furiosa scarica indie garage punk di meno di due minuti che mescola chitarre velocissime e rabbia pura, con influenze che vanno dai Buzzcocks ai Sex Pistols, passando per The Jam e The Undertones.

NEW FOUND GLORY – Beer and blood stains

Il brano estratto dal loro prossimo album “Listen Up!” conferma lo stile pop-punk della band, con ritmi veloci, melodie immediate e testi ironici, arricchito da un tocco hardcore, restando fedeli al proprio sound.

NOFX – Minnesota Nazis

Una versione rivista di “Huntington Beach Nazis” del 2022, in cui il frontman Fat Mike ha inserito riferimenti diretti agli scontri e alle uccisioni legate agli agenti dell’ICE a Minneapolis.

PLAKKAGGIO – Spada

Canzone marcatamente street punk, nel nuovo album “Cosmo” che spazia senza difficoltà dal power metal al punk, dall’Oi al goth metal cantato in italiano senza compromessi.

POISON THE WELL – Thoroughbreds

Dopo 17 anni la storica band della Florida torna con un brano feroce e moderno, primo estratto da Peace In Place (20 marzo, SharpTone).

PROTON PACKS – The Tunnel at the End of the Light

Terzo estratto da “Visions From the Void”, quinto album dei toscani Proton Packs con il loro Ecto-Punk in cui si miscela punk alla Ramones e temi sci-fi, horror e occulti.

THE S.E.T. – T.M.T

Suono grezzo e immediato per la nuova band hardcore guidata da Brady Ebert (ex Turnstile) con cui si anticipa l’EP d’esordio per Flatspot Records.

SHANDON – 8 Years old boy (Acoustic)

Gli Shandon presentano in versione acustica uno dei brani principali dell’album Social Suicide (uscito meno di un anno fa), valorizzando le doti cantautorali di Olly.

SHORELINE – Sweet Spot

Tra i primi estratti da “Is This The Low Point Or The Moment After?” in uscita a marzo per Pure Noise: pop punk moderno, melodico e consapevole.

SLUDDER – Paranoid Clow

Il secondo singolo estratto dall’album di debutto in uscita a marzo gioca sul contrasto tra melodie dal sapore dell’estate californiana e un testo cupo, che racconta una mente intrappolata in una paranoia costante.

THE SNOUTERS – Crosswords

Brano punk/ska grezzo ed energico dalla melodia vivace e veloce arricchito dall’uso di tastiere, ma dal testo oscuro che parla di relazioni tossiche, violente e la necessità di spezzare quelle catene per ritrovare libertà.

SPAVENTAPASSERE – Maremmano

Torna il punk rock demenziale e irriverente cantato in italiano, che anticipa l’album Enoclitech (febbraio 2026) e consolida l’identità poco incline alla sobrietà della band romagnola.

SUICIDE MACHINES – Thank you

Un brano ad alta energia che cattura il sound grezzo da sala prove, con energia senza filtri e tipico ska-punk intenso, fedele alle loro performance live.

TALCO – Dalla mia parte della strada

Patchanka militante, fiati e liriche politiche: i Talco nel primo singolo del nuovo album restano su un terreno già collaudato, tra rabbia e speranza collettiva.

TIGERS JAW – Ghost

Nuovo estratto per la band della Pennsylvania in attesa di Lost On You (fine marzo): malinconia emotiva e immediatezza emo punk.

THE VOURTICOUS – Heart of a Dog

Primo estratto dall’EP 4 Tons of Rock and Roll (4 febbraio): hard rock essenziale e potente che segna una svolta nel percorso del duo italiano.

WILHELM SCREAM – Midnight Ghost

Torna il melodic hardcore veloce e ricco di tecnicismi della band del Massachusetts con un pezzo introspettivo e sporco che anticipa il nuovo album.

YELLOWCARD (feat. GOOD CHARLOTTE) – Bedroom Posters

Il pezzo unisce Yellowcard e Good Charlotte in un inno pop-punk nostalgico, rileggendo il brano di “Better Days” con la voce di Joel Madden. Un omaggio ai primi Duemila, ai sogni adolescenziali e all’eredità condivisa.

La playlist 2026 completa di Punkadeka la trovate solo su spotify

