Tutto quello che c’è da sapere sul nuovo 12″ dei MANGES

THE MANGES – “BELIEVE IT”

Tre canzoni nuove su 12″ splatter, il 13 novembre su Striped Records e Mom’s Basement.

LA SPEZIA, ITALIA — 26 ottobre 2026

CON PREGHIERA DI PUBBLICAZIONE

In giro dal 1993, testardi come pochi, i Manges tornano con Believe It. È un EP di tre brani su vinile 12″ splatter, un maxi-single a 45 giri come si facevano negli anni ’80, in uscita venerdì 13 novembre 2026 in digitale e in vinile per l’Italiana Striped Records (STR051) e Mom’s Basement (MBR153) negli USA.



Le canzoni

Sul lato A c’è “Believe It or Not”, una storia di marinai, soldati, e chitarre strimpellate. È il brano di punta dell’EP.

Il lato B si apre con “Onoda Fanclub”, una canzone sul non mollare mai. Ispirato dalla storia di un soldato fantasma giapponese, uno di quelli che non sapendo o non volendo accettare la fine della seconda guerra mondiale, continuarono a battersi per anni in isolamento.

L’ep si chiude con la cover di “Space Ducks Theme Song” del leggendario cantautore americano Daniel Johnston.



«Believe It Or Not è una delle canzoni di cui vado più orgoglioso in assoluto. Ho cercato di andare lontano con la memoria e la fantasia, per raccontare la magia delle vite semplici dei nostri genitori, nonni, antenati. Che poi è la stessa magia che dovremmo saper trovare nel nostro tempo e che magari, in futuro, qualcuno guarderà con la stessa nostalgia.»

— Andrea Manges

Le registrazioni

L’EP nasce dalle stesse sessioni in cui la band ha inciso la propria cover per un tributo ai Ramones, una compilation di gruppi punk Italiani. È stata l’occasione per portare tutti in studio e registrare anche qualche pezzo originale.

Le registrazioni sono state fatte a marzo 2026 a La Clinica Dischi di La Spezia con Leonardo Lombardi. Produzione, mix e master sono di Mass Giorgini.

«L’abbiamo fatto alla vecchia maniera: la sera prima in sala prove a ripassare i pezzi, poi in studio tutti gli strumenti registrati separatamente, batteria compresa. I ragazzi dello studio ci dicevano che ormai la batteria vera non la registra quasi più nessuno.»

— Andrea Manges

«Avevo appena comprato una Mosrite Mark I, l’ho attaccata alla mia testata Marshall JCM900 e ho chiesto a Mass Giorgini di farmi il suono. Non volevo fare troppo il fanboy, ma avevo davanti la strumentazione e il produttore del primo disco dei Riverdales. Ho fatto una foto delle manopole.»

— Andrea Manges

Release show

Nel 2026 i Manges suonano una volta sola, a casa: sabato 14 novembre allo Skaletta Rock Club di La Spezia, dalle 22.

Il vinile sarà disponibile in anteprima al concerto, poi verrà spedito.

«La Skaletta è un piccolo club punk, disordinato e rumoroso. Ci ho suonato e visto alcuni dei concerti più belli della mia vita.»

— Andrea Manges

Crediti

Registrato a La Clinica Dischi, La Spezia, con Leonardo Lombardi

Mixato e masterizzato da Mass Giorgini al Sonic Iguana, Roma

Copertina di Manuel Cossu, foto di Danny Bernardini.

Testi stampati inclusi

Tracklist

A. Believe It or Not

B1. Onoda Fanclub

B2. Space Ducks Theme Song (Daniel Johnston)