Two Words : Ep fuori a luglio per Goodwill Records.

Partiamo dal presupposto che chi ascolta un certo tipo di Hardcore non cerca assolutamente l’innovazione ma esige che gli insegnamenti del passato vengano eseguiti alla perfezione.

Vedendo i membri di questo progetto penso che non si possa rimanere di certo delusi.

I Two Words, infatti, sono band nuova composta da vecchie facce: al suo interno troviamo membri di Think Twice, Product, Ageing, By All Means ed On Fall.

Se siete fans di gruppi come Chain Of Strenght, Insted e Uniform Choiche, non potete di certo farvi scappare il loro Ep di sei pezzi dal titolo “Pledge Of Allegiance” che uscirà a luglio per Goodwill Records.

Nell’attesa però, sul loro bandcamp, ci son due brani in anteprima: